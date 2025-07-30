Нессі знову з’явилась: на озері Лох-Несс зафіксували загадкову фігуру (фото)

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На озері Лох-Несс у Шотландії знову зафіксували появу загадкової істоти, яку вважають знаменитим Лохнеським чудовиськом. Унікальні кадри зняла туристка Лівія 16 липня під час прогулянки поблизу замку Уркхарт.

Про це повідомило видання Dailymail.

На відео видно темну фігуру, що виринає й занурюється у воду. Генеральна менеджерка Центру озера Лох-Несс Нагіна Ішак заявила, що це перше зареєстроване спостереження за «Нессі» цього літа.

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Ймовірна появав Лохнеського чудовиська. Фото: LNC

«Відео Лівії безперечно змусило людей обговорювати, чи то тюлень, дерево, чи, можливо, голова монстра, що стирчить з води. Ми всі з нетерпінням чекаємо подальших спостережень, які можуть допомогти пролити більше світла на те, що може бути там», — зазначили Ішак.

Поява збіглася з оновленням дослідницького екіпажу на озері: новим капітаном судна Deepscan став Стів Глю, який сам стверджує, що бачив загадкову істоту у 2019 році. Тоді йому вдалося зняти чорну горбату фігуру, що виринала з води.

Глю понад 20 років живе в регіоні Хайлендс і добре знає місцеву акваторію. У Центрі впевнені, що його досвід допоможе розкрити ще більше таємниць Лох-Несcа.

Озеро Лох-Несс вважається одним із найвідоміших місць, пов’язаних з легендами про міфічних істот. Перше гучне повідомлення про незвичну істоту з’явилося у травні 1933 року, коли місцева пара заявила, що бачила у воді «велику тварину». Згідно з легендами, перше згадка про монстра датоване 565 роком нашої ери.

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У 1934 році з’явилася одна з найвідоміших фотографій, яка начебто зображує голову та шию чудовиська. Згодом з’ясувалося, що це була інсценізація.

Попри десятки спостережень, підтверджень існування «Нессі» немає. Серед можливих пояснень — великі прісноводні риби, наприклад осетри, пні або колоди, що виринають через гази, або навіть зорові ілюзії.

У травні 2025 року чоловік зафіксував момент, коли, за його словами, маленьке Нессі полювало на здобич, показуючи свою довгу шию та горб над поверхнею води.

Нагадаємо, фото чоловіка з оголеними сідницями на Google Street View, зроблене за парканом висотою понад 2 м, облетіло соцмережі та спричинило глузування. Суд зобов’язав компенсувати моральну шкоду жителю Аргентини.

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