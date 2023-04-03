Нестерпний запах сечі та екскременти: дитина живе в будинку, заповненому фекаліями

Поліція Евансвілла (США) повідомляє, що дитину довелося вивезти з будинку після того, як правоохоронці зайшли всередину домівки та виявили, що вона була заповнена сміттям та фекаліями.

Про це пише tristatehomepage.com.

Згідно з документом, Служба захисту дітей отримала дзвінок про те, що молодша дитина залишилась сама вдома. Поліції також повідомили, що в будинку немає електрики та води.

Офіцери провели розслідування та поспілкувалися з матір'ю, 30-річною Рейчел Клік. Вона повідомила правоохоронцям, що забрала свого 8-річного сина зі школи раніше, оскільки він був хворий, і повернулася на роботу після цього.

На запитання щодо відсутності електрики та води, Клік заявила, що не може дозволити собі відремонтувати труби та електрику в будинку.

Фото: tristatehomepage.com

Клік впустила офіцерів всередину і одразу ж їх шокував нестерпний запах сечі та фекалій. Офіцери кажуть, що брудний одяг та сміття заполонили будинок і рухатися без наступання на сміття чи недоїдки було неможливо.

Поліція каже, що на підлозі будинку були собачі фекалії. Одного разу, як повідомляється в офіційній заяві, дитина взяла собачі фекалії з підлоги своїми руками. За свідченнями одна з кімнат була повністю недоступна через велику кількість сміття всередині.

Клік сказала офіцерам, що вона та її син переважно харчуються фастфудом через відсутність електроенергії і можливості мити посуд.

Офіцери виявили ванну кімнату всього за декілька метрів від холодильника, з якої переливалися людські фекалії. Відділ поліції встановив, що унітаз не вивантажувався протягом декількох тижнів.

Клік розповіла, що зазвичай бере свого сина до заправки, щоб скористатися туалетом, але були часи, коли він мусив дефекувати на задньому дворі.

Дитину вивезли з дому і передали на опіку його батьку. Рейчел Клік була заарештована по звинуваченню у "запущеності догляду за залежними особами" і перебуває у в'язниці округу Вандербург.

Нагадаємо, у США вчителька звабила сина своїх друзів і зайнялася з ним сексом. Жінці висунули звинувачення.

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