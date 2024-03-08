Нестримна пара зайнялася сексом у парку посеред білого дня – фото

Молода пара потрапила в об'єктив камери, коли займалася сексом у громадському парку на превеликий подив перехожих.

Про це пише Daily Star.

Шокованому очевидцю вдалося зафільмувати пару на мобільний телефон у невідомому парку в Китаї. На кадрах видно, як жінка сидить на колінах у свого партнера в довгому пальто, ніби намагаючись приховати те, чим вони займаються.

Пара зайнялася сексом у парку / Фото: Jam Press Vid

Фіксуючи зухвале видовище, оператор почав сміятися. Також він показав десятки людей, які у цей час прогулювалися тротуаром неподалік. Серед перехожих також були маленькі діти.

Пара зайнялася сексом у парку / Фото: Jam Press Vid

У Мережі користувачі не втрималися від коментарів: "У них що, немає грошей на готель?", "Весна прийшла рано, схоже, почався шлюбний сезон", "Пригоди на природі завжди більш захопливі".

Нагадаємо, на Львівщині одинадцятикласник посеред уроку переглядав порно і коментував його. Стало відомо, чим все закінчилося.

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