Нетерплячий п'яний чоловік проклав собі шлях у заторі за допомогою екскаватора – відео

У Бразилії п'яний чоловік знищив декілька автомобілів і мотоциклів, коли розчищав шлях через затор на виїзді з автостоянки за допомогою екскаватора-навантажувача.

Про це повідомляє Need To Know.

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як нетерплячий 23-річний молодик влаштував хаос рано вранці в неділю, 14 липня, після родео.

За словами поліції, Елосмар Франко де Баррос був "у стані алкогольного сп'яніння", коли протаранив екскаватором-навантажувачем декілька автомобілів.

Декілька людей отримали поранення, а один з них був доставлений до відділення невідкладної допомоги з підозрою на перелом ноги.

Як повідомляється, Елосмар працює в компанії GR Máquinas, яка надає послуги муніципалітету. За повідомленнями місцевих ЗМІ, він працював на будівництві до 22:00, коли почав випивати з другом.

Симона Перейра, яка стала свідком того жаху, розповіла місцевим ЗМІ: "Він їхав необачно і почав збивати всіх підряд. Це було схоже на фільм жахів, дійсно жахливо. Це був величезний шок".

Даніель Олівейра покидав родео і був на декілька машин попереду екскаватора, коли де Барросу "увірвався терпець". Він пригадав: "Він не став чекати і вирішив переїхати машини. Він зіткнувся з шістьма машинами. Моя дружина, брат і зять лише встигли вчасно вискочити з моєї машини".

Машина Олівейри перекинулася, коли гідравлічна лопата екскаватора-навантажувача з силою вдарила по ній. Автомобіль був повністю знищений, що призвело до збитків у розмірі 8 000 реалів (58 тисяч гривень).

Елосмар Франко де Баррос / Фото: Jam Press

Де Баррос був заарештований на місці події в Жуазейру-ду-Норті та взятий під варту. Йому висунули звинувачення у пошкодженні майна і водінні в стані алкогольного сп'яніння.

