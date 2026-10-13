Невдала страта Крісти Пайк у США: яке повідомлення засуджена надіслала з в’язниці

Невдала страта Крісти Пайк у США

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У США розгортається новий виток масового скандалу довкола 50-річної Крісти Пайк — єдиної жінки в штаті Теннессі, засудженої до страти. Вона вижила після того, як 30 вересня у тюрмі провалили процедуру смертельної ін’єкції, і дві дози надпотужного седативного препарату пентобарбіталу не призвели до її смерті.

Подробицями ділиться Bored Panda.

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Кріста Пайк надіслала другові моторошне повідомлення після повернення до в’язниці

Замість смертної кари за скоєне 1995 року вбивство Коллін Слеммер, у якому Пайк зізналася, її госпіталізували в критичному стані. Після понад тиждень перебування в лікарні Університету Вандербілта Пайк виписали та повернули до Реабілітаційного центру імені Дебори К. Джонсон, де її утримують останні 30 років.

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Про це в суботу, 10 жовтня, повідомили її адвокати. Тим часом джерело оприлюднило текст повідомлення, яке засуджена з в’язниці надіслала зі свого планшета другові. Воно викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Зокрема, у випуску програми Brian Entin Investigates від 12 жовтня журналіст Браян Ентін повідомив, що джерело поділилося з ним повідомленням, яке Пайк відправила після повернення з лікарні.

Журналіст показав фото, де жіноча рука з рожевим манікюром тримає телефон із вхідним повідомленням від контакту, підписаного як «Christa Pike». Знімком поділився доктор Білл Кімберлін — медичний експерт.

У повідомленні йшлося: «Я у в’язниці. Я тебе так сильно люблю!»

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Ентін не розкрив особи отримувача, проте зауважив: якщо Пайк опинилася у в’язниці одразу після опівночі в суботу, її виписали з лікарні увечері або вночі у п’ятницю. Ця деталь викликала додаткові запитання, адже раніше, 5 жовтня, юристи засудженої заявляли, що у їхньої клієнтки настала смерть мозку і що наступного дня її мали відключити від апаратів життєзабезпечення.

Адвокати зізналися, що були приголомшені, коли наступного дня Пайк прокинулася й перше, що запитала — де вона перебуває і хто всі ці люди. Захисники Пайк зазначили, що після виходу з коми вона все ще перебувала в стані сильної когнітивної плутанини, проте цікавилася справами своїх юристів та родини жертви.

«Зараз вона розгнівана й розгублена через усе, що відбувається: її руки в жахливому стані, а кисті так набрякли, що нагадують роздуті латексні рукавички», — розповідали адвокати про стан жінки.

Раніше, 2 жовтня, у клопотанні захист вказував, що її руки були «набряклими, обпеченими та в пухирях» через численні невдалі спроби встановити катетер і висловлював побоювання щодо незворотного пошкодження головного мозку.

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До 30 вересня адвокати намагалися оскаржити процедуру ін’єкції в суді, посилаючись на її діагноз — тромбоцитоз та надто дрібні вени, що суттєво ускладнювали катетеризацію.

Офіційних роз’яснень щодо того, чому Пайк вижила після двох доз пентобарбіталу, досі немає. Медичні експерти припускають, що це могло статися через неправильне введення катетера, і препарат міг не потрапити в кровотік, або що вена лопнула після семи невдалих спроб проштрикнути її голкою.

Оприлюднення інформації про повідомлення обурило багатьох користувачів Мережі, які здивувалися наявності у засудженої до страти доступу до гаджетів та піддали сумніву заяви адвокатів про її важкий стан.

«Не схоже, що в неї є когнітивні проблеми»

«Чому в ув’язненої, яка очікує на виконання смертного вироку, є доступ до планшета й можливість надсилати повідомлення?»

«Я не розумію, як ці люди, які відбувають покарання за жахливі злочини за наші податки, можуть дивитися телевізор, отримувати дипломи, мати планшети, користуватися електронною поштою та писати текстові повідомлення».

«Вона все це спланувала, і люди їй незаслужено співчувають».

Додаткову підозру викликала й тривалість реагування екстрених служб, які прямували до виправної установи Riverbend Maximum Security Institution, де проводилася страта. Аудіозапис викликів на лінію 911 свідчить, що перший дзвінок надійшов о 8:40, але співробітники в’язниці не підтвердили його легітимність і пропустили рятувальників через ворота лише о 9:11, тобто за пів години.

Що відомо про страту Крісти Пайк

Нагадаємо, у США процедура страти 50-річної засудженої Крісти Пайк, яка близько трьох десятиліть перебувала в камері смертників за вбивство Коллін Слеммер, пішла не за планом. У виправній установі Riverbend Maximum Security Institution у штаті Теннессі ув’язнена пережила дві дози пентобарбіталу. Вона мала стати першою жінкою, страченою у штаті за понад 200 років, однак після невдалої процедури її доправили до лікарні у критичному, непритомному стані, де медики намагалися стабілізувати її стан.

За словами свідків та захисту, виконання вироку супроводжувалося серйозними технічними труднощами. Адвокат Ренді Спайві повідомив, що команда понад годину намагалася встановити крапельницю і використала щонайменше сім голок лише в ліву руку, одна з яких зігнулася. Під час введення препаратів у камері на виступ поклали паперовий прес розміром із м’ячик для гольфу, що, за даними AP, слугувало сигналом про початок процедури, хоча офіційно його призначення не пояснили.

Журналісти та свідки, серед яких була й мати убитої Слеммер, описали події як суцільний хаос. Попри введені дози, Пайк продовжувала дихати, скаржилася на біль і печіння, а згодом видавала звуки, схожі на хропіння зі свистом, які було чути навіть після вимкнення мікрофонів. Наразі захист ув’язненої наполягає на пом’якшенні вироку, заявляючи про порушення права на покарання без жорстокості та надмірних страждань.

Фахівці зазначають, що пентобарбітал може не спрацювати належним чином, якщо катетер не потрапляє в кровоносну судину й розчин потрапляє під шкіру. Водночас представники Департаменту виправних установ Теннессі заявили, що працівники чітко дотримувалися затвердженого протоколу, а використовувана хімічна речовина завжди була ефективною і додаткових дій процедура не передбачала.

Через надзвичайну ситуацію губернатор Теннессі Білл Лі доручив провести незалежне розслідування та призупинив виконання всіх смертних вироків у штаті до кінця року. Інцидент викликав гострі політичні суперечки: сенаторка Марша Блекберн закликала повернути використання електричного стільця, тоді як її опонентка Джеррі Грін виступила за запровадження мораторію на страти.

Цей випадок став уже другим невдалим інцидентом у штаті за 2026 рік — у травні страту Тоні Каррутерса також довелося відкласти через неможливість знайти вену для ін’єкції. Чи буде штат у майбутньому повторно проводити смертну кару Крісти Пайк, наразі залишається невідомим.

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