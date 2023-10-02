Невезучий чоловік втратив приз у мільйон фунтів стерлінгів через власну помилку: що сталося

Його долю можуть повторити ще дві людини.

У переможця Національної лотереї Великої Британії відібрали приз у розмірі мільйон фунтів стерлінгів після того, як він не зміг принести виграшний білет.

Про це пише Daily Star.

Він зірвав джекпот UK Millionaire Maker 31 березня 2023 року та мав 180 днів, щоб прийти та забрати виграш. Втім, він не з'явився вчасно. Тепер приз відкликано і він піде на проєкти по всій країні, що фінансуються Національною лотереєю.

"На жаль, я можу підтвердити, що власник квитка не прийшов у встановлений термін, щоб забрати свій приз, і тепер, на жаль, упустив цю значну суму грошей. Однак тепер ці гроші додадуться до 30 мільйонів фунтів стерлінгів, які щотижня збираються для проєктів, що фінансуються Національною лотереєю", - повідомив старший радник переможців Енді Картер.

Проте невдачливий переможець, можливо, не залишиться самотнім у своїй печалі надовго, оскільки ще двоє людей мають лише декілька тижнів, щоб забрати свої великі призи.

Нагадаємо, пенсіонери забронювали 51 круїз поспіль, бо це дешевше, ніж будинок для літніх людей. Пара планує мандрувати протягом двох років.

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