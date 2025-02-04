Невідомі у масках викрали потяг у метро Нью-Йорка аби покататись: чим це закінчилось

За даними джерел у поліції Нью-Йорка, троє невідомих у масках проникли у порожній потяг метро, що перебував у відстійнику та вирушили у розважальну подорож. Вони зафільмували частину своїх розваг, щоб опублікувати її в Instagram.

Про це пише New York Post.

Джерела видання повідомили, що підозрювані мали спеціальні ключі, які використовують працівники метрополітену. Точний час скоєння правопорушення наразі невідомий, але правоохоронці вважають, що інцидент стався цієї суботи чи неділі.

Опинившись у середині потягу, злочинці замазали об'єктиви камер відеоспостереження чорним маркером. Але після цього вони все одно зняли на відео свою нерозважливу поїздку, щоб привернути увагу соціальних мережах.

Незрозуміло, як довго тривала їхня поїздка і як далеко вони заїхали, але принаймні частина цієї подорожі проходила залізничними лініями, які активно використовуються. Згідно з кадрами, які потрапили до Мережі, правопорушники мчали коліями метро зі швидкістю близько 50 км/год і проїхали щонайменше одну станцію та один світлофор, а також проїхали повз іншого поїзда на маршруті.

На щастя, правопорушникам вдалось уникнути зіткнення, що могло б спричинити велику трагедію. Вони також змогли повернути потяг на місце на станції в Брукліні.

Але працівники метрополітену помітили, що потяг трохи змінив своє положення, що викликало підозри у скоєнні злочину. Тому вони викликали поліцію близько 22:20 у неділю, 2 лютого.

За інформацією видання, поліція Нью-Йорка досі розшукує трьох підозрюваних у викраденні потяга метро, особи яких поки не вдалось встановити.

Нагадаємо, ютубер відкрив коробку вартістю $666, яку, як він стверджує, отримав із "темної павутини". Її вміст виявився жахливим, але ютубер отримав більше, ніж розраховував.

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