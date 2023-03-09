Невістка Лукашенка піснею зізналась свекру у "коханні": "На світі ти один такий і іншого не треба"

У Мережі опублікували відео, як невістка хвалить Лукашенка.
Невістка білоруського диктатора Олександра Лукашенка, яка виступає під сценічним ім'ям Анна Селук, присвятила своєму свекру "любовну пісню".
Відео опублікували у Мережі.
Раніше невістка Лукашенка встигла виграти навіть конкурс "Пісня року в Білорусі". Вона раніше записала "хіти" "Ах, Олександре", "Бульба-денс" та навіть гімн республіканської прокуратури.
На цей раз невістка Лукашенка видала чергову пісню, в якій хвалить самопроголошеного президента Білорусі з такими словами, в якому зізнається у "коханні" своєму свекру:
"Ах, Олександре, Олександре, Олександре,
Удача наша, і надія, і відрада,
На білому світі він такий один,
Такий один, а мені іншого й не треба".
"Будь-яка з ним піде у вогонь і у воду,
Та тільки шкода, що занадто зайнятий,
І любить він не відпочинок, а роботу".
Нагадаємо, російський журналіст назвав найбільший страх Лукашенка.
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