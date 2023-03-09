Невістка Лукашенка піснею зізналась свекру у "коханні": "На світі ти один такий і іншого не треба"

Невістка білоруського диктатора Олександра Лукашенка, яка виступає під сценічним ім'ям Анна Селук, присвятила своєму свекру "любовну пісню".

Відео опублікували у Мережі.

Раніше невістка Лукашенка встигла виграти навіть конкурс "Пісня року в Білорусі". Вона раніше записала "хіти" "Ах, Олександре", "Бульба-денс" та навіть гімн республіканської прокуратури.

На цей раз невістка Лукашенка видала чергову пісню, в якій хвалить самопроголошеного президента Білорусі з такими словами, в якому зізнається у "коханні" своєму свекру:

"Ах, Олександре, Олександре, Олександре,

Удача наша, і надія, і відрада,

На білому світі він такий один,

Такий один, а мені іншого й не треба".

"Будь-яка з ним піде у вогонь і у воду,

Та тільки шкода, що занадто зайнятий,

І любить він не відпочинок, а роботу".

Нагадаємо, російський журналіст назвав найбільший страх Лукашенка.

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