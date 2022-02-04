Невістка виставила за двері свекруху, бо та була занадто прихильною до колишньої її чоловіка

Невістка виставила за двері свекруху, бо та була занадто прихильною до колишньої її чоловіка

Чоловік визнав, що його матір помилялася.

У США невістка поскаржилася свекруху, з якою вони постійно сварилися через те, що мати її чоловіка періодично запрошувала на сімейні свята колишню свого сина. У гніві під час чергової сварки невістка вигнала з дому свекруху і заборонила їй повертатися.

Про інцидент вона написала на форумі Reddit.

Також читайте Вигнала з дому та забрала дитину: у Житомирській області невістка викликала поліцію до свекрухи

31-річна американка розповіла, що вони з чоловіком придбали будинок і почали його облаштовувати. Жінка звернулася до свекрухи, аби та допомогла з розстановкою меблів та декоруванням житла.

Утім, одного разу вона повернулася з роботи та виявила, що свекруха розвісила світлини, на одній з яких був її чоловіка з колишньою дружиною. Жінка попросила матір чоловіка прибрати фотографію, але та відповіла, що це частина життя її сина, яку не можна просто стерти чи забути.

Крім того, виявилося, що свекруха періодично запрошує колишню її чоловіка на сімейні свята. І це неодноразово призводило до конфлікту. Той вечір не став винятком - жінки посварилися і невістка вигнала свекруху. Проте та не заспокоїлася та продовжила писати повідомлення. У результаті невістка заборонила їй приходити у гості.

Тоді свекруха надіслала синові скриншот із текстом повідомлення та попросила його розібратися з дружиною. Чоловік визнав, що його матір помилялася, проте попросив кохану дозволити їй приходити до них у гості.

Скривджена невістка відмовилася пускати свекруху. Наразі чоловік з дружиною роздумують, як вирішити цю ситуацію.

Нагадаємо, у Німеччині чоловік вбив своїх батьків, бо їм не сподобалася його наречена.

Читайте також: