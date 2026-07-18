Невістка зламала ребра свекрусі через відмову доглядати онуків

Жіночий кулак / © pixabay.com

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У Китаї невістка побила свекруху через побачення замість догляду за онуками.

Про це повідомляє SCMP.

Гучний сімейний конфлікт завершився кримінальним розслідуванням. Жінка жорстоко побила свою свекруху після того, як та відмовилася доглядати онуків, пояснивши, що хоче зустрітися зі своїм коханим.

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Історія швидко набула розголосу та спровокувала дискусію щодо ролі бабусь і дідусів у вихованні дітей, а також обов’язків дорослих дітей перед своїми батьками.

Після смерті батька Цзяо та його старший брат залишилися жити у рідному місті. Їхня матір на прізвище Шень переїхала до Цзясіна разом зі старшою донькою.

Згодом Цзяо та його дружина, які виховують двох дітей і працюють у різних містах, попросили Шень доглядати онуків. Вік дітей не уточнюється.

Конфлікт почався після того, як син подружжя через систему відеоспостереження повідомив матері, що почувається погано. За словами жінки, бабуся відмовилася навіть виміряти дитині температуру.

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Схвильована мама одразу сіла на швидкісний потяг і приблизно через годину приїхала до будинку свекрухи.

Шень пояснила, що хлопчик поводився неслухняно, через що їй було важко з ним упоратися. Крім того, вона поскаржилася на сильний зубний біль.

Невістка запропонувала відвезти її до лікарні, однак літня жінка відмовилася. Натомість вона заявила, що хоче зустрітися зі своїм коханим.

За словами учасників конфлікту, Шень навіть сказала: «Краще я помру, ніж доглядатиму онуків».

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Після цих слів суперечка стрімко переросла у бійку. Невістка напала на свекруху, завдавши їй численних травм. У результаті медики діагностували у потерпілої чотири переломи ребер та ушкодження обличчя.

За інформацією журналістів, це був не перший випадок фізичного насильства щодо Шень. Раніше невістка вже застосовувала силу, вважаючи, що свекруха недостатньо добре піклується про дітей.

Син потерпілої Цзяо став на бік дружини. Він назвав матір «аморальною» та заявив, що вона нібито «заслужила» таке ставлення.

Чоловік звинуватив Шень у тому, що вона ставить власне особисте життя вище за благополуччя онуків. Також він заявив, що через складне матеріальне становище мама повинна або допомагати з доглядом за дітьми, або щомісяця фінансово підтримувати його.

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Водночас сестра Цзяо категорично не погодилася з такою позицією. За її словами, їхня матір багато років працює на низькооплачуваній роботі у комунальній сфері, усе життя долала фінансові труднощі та має повне право на особисте щастя і стосунки з чоловіком приблизно свого віку.

Вона також розповіла, що, попри невисокі доходи, Шень уже переказала двом своїм синам понад 100 тисяч юанів (близько 15 тисяч доларів США).

Сама Шень заявила, що не хоче займатися вихованням онуків. Після побиття вона також втратила можливість працювати, а отже більше не зможе фінансово допомагати Цзяо.

Адвокат юридичної фірми Guangdong Zheqing Ма Цзюньчже пояснив, що дружині Цзяо може загрожувати кримінальна відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень, які класифікуються як легкі. За китайським законодавством такий злочин карається позбавленням волі на строк до трьох років.

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Юрист також наголосив, що відповідальність за виховання та забезпечення дітей законом покладається виключно на їхніх батьків.

Оскільки і Цзяо, і його дружина є працездатними, Шень не мала жодного юридичного обов’язку доглядати за онуками, підкреслив адвокат.

Нагадаємо, Ольга Сумська відверто розповіла про конфлікти зі свекрухами.

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