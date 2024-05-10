Невпізнанний біогакер Браян Джонсон шокував, який мав вигляд шість років тому – фото

Він опублікував фотоколаж з архівними світлинами.
Підприємець у галузі біотехнологій Браян Джонсон, який нещодавно розсекретив інгредієнт, який він використовує щодня, щоб жити вічно, продемонстрував, як процес його старіння різко зупинився за шість років.
46-річний мільярдер опублікував у соціальних мережах колаж зі знімків 2018, 2023 і 2024 років. Різниця між першим та останнім кадром колосальна.
"Навіть мій Face ID заплутався. Я перетворююсь..." - прокоментував Джонсон.
Презентація омолодженої зовнішності Джонсона спричинила неоднозначну реакцію в Інтернеті. Одні хвалили його непохитну відданість здоров'ю, інші займали більш критичну позицію. Коментарі варіювалися від захоплення до скептицизму:
- Ви зробили пластичну операцію? Ви маєте зовсім інший вигляд
- 2023 року ти маєш такий вигляд, ніби перейшов на повний режим ельфа
- Неймовірно, наскільки гарніший вигляд ти мав 2018 року
- Оце так трансформація! Дуже круто
Свій прогрес Джонсон пояснює проєктом Blueprint, який передбачає щоденне приймання численних пігулок. Суворий режим також передбачає нагляд з боку команди з понад 30 лікарів, які стежать за функціями організму Браяна і дотриманням суворої дієти.
Згідно з планом проєкту передбачені також суворі годинні тренування і режим сну, що містить використання окулярів, які блокують синє світло, протягом двох годин перед сном.
Основна мета полягає в тому, щоб зупинити і, можливо, повернути назад процес старіння кожного з органів Джонсона. Проєкт спрямований на те, щоб відновити його тіло до стану 18-річного юнака. Однак, вартість цієї мети сягає мільйонів доларів.
Нагадаємо, 61-річний чоловік "зламав" процес старіння. 30 лікарів допомагають йому дожити до 110 років
Читайте також: