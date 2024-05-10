Невпізнанний біогакер Браян Джонсон шокував, який мав вигляд шість років тому – фото

Підприємець у галузі біотехнологій Браян Джонсон, який нещодавно розсекретив інгредієнт, який він використовує щодня, щоб жити вічно, продемонстрував, як процес його старіння різко зупинився за шість років.

46-річний мільярдер опублікував у соціальних мережах колаж зі знімків 2018, 2023 і 2024 років. Різниця між першим та останнім кадром колосальна.

"Навіть мій Face ID заплутався. Я перетворююсь..." - прокоментував Джонсон.

Браян Джонсон / Фото: twitter.com/bryan_johnson

Презентація омолодженої зовнішності Джонсона спричинила неоднозначну реакцію в Інтернеті. Одні хвалили його непохитну відданість здоров'ю, інші займали більш критичну позицію. Коментарі варіювалися від захоплення до скептицизму:

Ви зробили пластичну операцію? Ви маєте зовсім інший вигляд

2023 року ти маєш такий вигляд, ніби перейшов на повний режим ельфа

Неймовірно, наскільки гарніший вигляд ти мав 2018 року

Оце так трансформація! Дуже круто

Свій прогрес Джонсон пояснює проєктом Blueprint, який передбачає щоденне приймання численних пігулок. Суворий режим також передбачає нагляд з боку команди з понад 30 лікарів, які стежать за функціями організму Браяна і дотриманням суворої дієти.

Згідно з планом проєкту передбачені також суворі годинні тренування і режим сну, що містить використання окулярів, які блокують синє світло, протягом двох годин перед сном.

Основна мета полягає в тому, щоб зупинити і, можливо, повернути назад процес старіння кожного з органів Джонсона. Проєкт спрямований на те, щоб відновити його тіло до стану 18-річного юнака. Однак, вартість цієї мети сягає мільйонів доларів.

Нагадаємо, 61-річний чоловік "зламав" процес старіння. 30 лікарів допомагають йому дожити до 110 років

Читайте також: