"Невинні" сувеніри можуть довести до арешту на кордоні: що не варто везти з відпустки

Аеропорт (ілюстративне фото)

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Туристів попередили, що деякі «невинні» сувеніри та придбання, привезені з відпустки, можуть спричинити серйозні проблеми на кордоні. В частині випадків йдеться не лише про конфіскацію речей, а й про штрафи чи навіть арешт.

Про це йдеться у матеріалі Express.

Директор компанії Cargo Force Асад Мірза пояснив, що багато мандрівників помилково вважають: якщо товар можна легально купити за кордоном, його автоматично можна ввезти додому.

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«На жаль, це не завжди так. Щороку люди втрапляють у неприємні ситуації через незнання митних правил. Те, що здається безневинним сувеніром, може швидко перетворитися на дорогу помилку», — зазначив він.

Підроблені брендові речі

Підроблена сумка Gucci чи Fendi, фейковий годинник або сонцезахисні окуляри можуть здаватися вигідним придбанням на відпочинку. Однак на кордоні такі речі можуть конфіскувати.

За словами експерта, туристи часто не усвідомлюють, що купівля контрафактних товарів за кордоном може означати втрату і грошей, і самого придбання.

Корали, мушлі та сувеніри з дикої природи

Проблеми можуть виникнути й через речі, які туристи привозять із пляжу або купують на місцевих ринках. Йдеться про корали, декоративні мушлі, вироби з частин тварин або предмети з видів, які перебувають під охороною.

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Такі товари можуть підпадати під міжнародні правила захисту дикої природи. Без відповідних дозволів їх можуть вилучити на кордоні.

Особливо обережними варто бути туристам, які відпочивають у країнах на кшталт Єгипту чи Мальдівів, де корали та морські сувеніри часто продають як пам’ятні речі.

Перцевий балончик

Один з найризикованіших предметів — перцевий балончик. У деяких країнах його можна купити для самооборони, але в Британії володіння таким засобом є незаконним.

Експерт попереджає, що туристи іноді купують перцевий балончик за кордоном для відчуття безпеки, а потім забувають його в сумці під час повернення додому.

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У Великій Британії перцевий балончик класифікують як заборонену зброю. За його ввезення можуть загрожувати серйозні наслідки — від великого штрафу до позбавлення волі.

В’ялене м’ясо, сир та інші продукти

Туристи часто хочуть привезти додому місцеві продукти, наприклад, іспанський чоризо, французький сир або інші делікатеси.

Однак на ввезення деяких м’ясних і молочних продуктів діють обмеження. Навіть якщо продукт купили в легальному магазині чи на ринку, це не означає, що його можна провезти через кордон.

Такі товари можуть вилучити через санітарні та ветеринарні правила.

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Трав’яні добавки і традиційні ліки

Проблеми можуть виникнути і з традиційними ліками, трав’яними сумішами або натуральними добавками.

Деякі з них можуть містити інгредієнти, які заборонені, обмежені або потребують додаткової перевірки у країні призначення.

Наприклад, туристи часто привозять з Індії аюрведичні засоби, трав’яні добавки чи інші оздоровчі продукти. Але перед поїздкою варто точно перевірити їхній склад і правила ввезення.

Що радять туристам

Експерти наголошують: більшість людей не порушує правила навмисно. Однак митні обмеження існують через питання безпеки, захисту дикої природи та запобігання поширенню хвороб тварин.

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Тому перед поверненням із відпустки варто перевірити, чи можна ввозити куплені речі, продукти або сувеніри до країни призначення. Це допоможе уникнути конфіскації, штрафів і проблем в аеропорту.

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