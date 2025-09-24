Невинний кран довів до розлучення: історія, що шоковала Мережу

Ванна кімната / © Unsplash

Історія про розлучення, опублікована в Мережі, стала вірусною та викликала бурхливе обговорення серед користувачів. Американка розповіла, що вирішила розірвати стосунки зі своєю дружиною через її повну байдужість до побутових справ, а «останньою краплею» стала історія із затопленням у квартирі.

Про це йдеться в дописі авторки посту в Reddit.

За словами жінки, вона була на роботі, коли отримала повідомлення про потоп. Повернувшись додому, вона побачила жахливу картину: «Я чула, як вода бризкає всередині стіни, а більшість меблів уже постраждали». Затоплення дісталося навіть підвалу та кухонних меблів. Поки вона намагалася впоратися з наслідками, її партнерка безтурботно спостерігала. Навіть на запитання «Навіщо ти це робиш?», жінка була змушена тихо піти в магазин за інвентарем, щоб «не вибухнути від злості».

«У мене немає партнерки»

Через кілька місяців історія повторилася. Жінка побачила, що знову тече кран у ванній кімнаті, що призвело до серйозного затоплення, хоча її обраниця знала про це вже «тиждень чи два». На запитання, чому вона не сказала про це раніше, пролунала відповідь: «Ну, ти не здавалася стурбованою, тому я подумала, що все нормально».

Ця байдужість стала вирішальною. «Цього разу стало очевидно: у мене немає партнерки», — написала жінка, пояснюючи своє рішення подати на розлучення. Вона зізналася, що в такі моменти відчуває себе «дуже самотньою», адже не може розраховувати на підтримку та відповідальність від своєї дружини.

Реакція Мережі

Історія отримала понад 13 тисяч реакцій у Reddit. Коментатори підтримали рішення жінки, назвавши її вчинок «правильним» і радили довести справу до кінця. Користувачі шоковані безвідповідальністю та байдужістю партнерки, а деякі з них вважають, що така поведінка є ознакою відсутності «здорового глузду».

