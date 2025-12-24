ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
2 хв

Невинний жарт зруйнував родину: жінка зробила ДНК-тест і розкрила незручну правду

Все своє життя вона почувалася «білою вороною» в родині та вірила, що має іншого батька, ніж її старші брат і сестра. Однак спонтанний ДНК-тест перевернув усе з ніг на голову: виявилося, що історія її походження, яку розповідала матір, була суцільною брехнею.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
ДНК тест розкрив сімейну таємницю

ДНК тест розкрив сімейну таємницю

Коли жінка вирішила зробити домашній ДНК-тест, вона очікувала дізнатися про своє етнічне походження, а не викрити стару сімейну змову.

Її історію, яка сколихнула Мережу, публікує видання Mirror.

«Чужа» серед своїх

Авторка історії розповіла, що її разом зі старшими братом і сестрою виховали дідусь і бабуся. Їхня біологічна матір мала проблеми із законом та наркотиками, тому з’являлася в житті дітей лише епізодично.

З дитинства героїні вселяли думку, що в неї інший батько.

«Старші завжди тикали мене носом у те, що я їм лише зведена сестра. Я почувалася інакшою», — згадує жінка.

Їй навіть називали ім’я чоловіка, який нібито був її батьком і платив аліменти, але ніколи не хотів спілкуватися з донькою. Вона росла, спостерігаючи, як її брат і сестра їздять на вихідні до свого тата, тоді як вона сама залишалася вдома.

Шокувальні результати тесту

Все змінилося, коли чоловік героїні купив собі ДНК-тест. Заради жарту вона теж вирішила пройти аналіз, сказавши: «Сподіваюся, він покаже, хто мій справжній батько».

Жарт виявився пророчим. Результати показали, що її біологічним батьком є той самий чоловік, що й у її брата та сестри.

Чоловік «засвітився» в базі даних, бо сам раніше робив такий тест і навіть завантажив своє фото.

«Виявилося, що мій батько був тим самим хлопцем, що й у моїх старших брата та сестри, весь цей час», — шоковано зізналася жінка.

Реакція родини

Героїня одразу зателефонувала бабусі. Та, на диво, не здивувалася і зізналася, що завжди про це здогадувалася. Ба більше, бабуся натякнула, що історія з «аліментником», який нібито робив державний тест на батьківство, могла бути маніпуляцією матері.

Натомість матір жінки продовжує все заперечувати. Вона стверджує, що результати тесту помилкові і вона «точно знає, з ким спала».

«Я шокована і зла. Мати має ще чотирьох дітей від різних чоловіків, і я не знаю, чому вірити. Я просто хочу отримати відповіді і закрити цю тему», — підсумувала авторка.

Нагадаємо, у Китаї чоловік помітив, що його діти зовсім не схожі на нього і вирішив з’ясувати всю правду. Чоловік зробив ДНК-тест, який підтвердив його підозри щодо справжнього батька.

Дата публікації
Кількість переглядів
261
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie