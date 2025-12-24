Невинний жарт зруйнував родину: жінка зробила ДНК-тест і розкрила незручну правду

ДНК тест розкрив сімейну таємницю

Коли жінка вирішила зробити домашній ДНК-тест, вона очікувала дізнатися про своє етнічне походження, а не викрити стару сімейну змову.

Її історію, яка сколихнула Мережу, публікує видання Mirror.

«Чужа» серед своїх

Авторка історії розповіла, що її разом зі старшими братом і сестрою виховали дідусь і бабуся. Їхня біологічна матір мала проблеми із законом та наркотиками, тому з’являлася в житті дітей лише епізодично.

З дитинства героїні вселяли думку, що в неї інший батько.

«Старші завжди тикали мене носом у те, що я їм лише зведена сестра. Я почувалася інакшою», — згадує жінка.

Їй навіть називали ім’я чоловіка, який нібито був її батьком і платив аліменти, але ніколи не хотів спілкуватися з донькою. Вона росла, спостерігаючи, як її брат і сестра їздять на вихідні до свого тата, тоді як вона сама залишалася вдома.

Шокувальні результати тесту

Все змінилося, коли чоловік героїні купив собі ДНК-тест. Заради жарту вона теж вирішила пройти аналіз, сказавши: «Сподіваюся, він покаже, хто мій справжній батько».

Жарт виявився пророчим. Результати показали, що її біологічним батьком є той самий чоловік, що й у її брата та сестри.

Чоловік «засвітився» в базі даних, бо сам раніше робив такий тест і навіть завантажив своє фото.

«Виявилося, що мій батько був тим самим хлопцем, що й у моїх старших брата та сестри, весь цей час», — шоковано зізналася жінка.

Реакція родини

Героїня одразу зателефонувала бабусі. Та, на диво, не здивувалася і зізналася, що завжди про це здогадувалася. Ба більше, бабуся натякнула, що історія з «аліментником», який нібито робив державний тест на батьківство, могла бути маніпуляцією матері.

Натомість матір жінки продовжує все заперечувати. Вона стверджує, що результати тесту помилкові і вона «точно знає, з ким спала».

«Я шокована і зла. Мати має ще чотирьох дітей від різних чоловіків, і я не знаю, чому вірити. Я просто хочу отримати відповіді і закрити цю тему», — підсумувала авторка.

Нагадаємо, у Китаї чоловік помітив, що його діти зовсім не схожі на нього і вирішив з’ясувати всю правду. Чоловік зробив ДНК-тест, який підтвердив його підозри щодо справжнього батька.