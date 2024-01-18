Невже брехня: Бобі можуть позбавили титулу "найстарішого пса" через сумніви, що йому був 31 рік

Минулого року Бобі визнали найстарішим собакою за всю історію.

Книга рекордів Гіннеса переглядає титул найстарішого собаки у світі, який було присвоєно португальському псу після того, як виникли запитання про його вік.

Про це пише The Guardian.

Бобі, чистокровному Рафейру ду Алентежу, тип португальського фермерського собаки, у лютому було 30 років і 266 днів, коли Книга рекордів Гіннеса визнала його найстарішим живим собакою у світі і найстарішим собакою за всю історію.

Він помер у жовтні після святкування свого 31-го дня народження у травні.

Бобі / Фото: guinnessworldrecords.com

Але Книга рекордів Гіннеса переглядає рекорд після того, як виникли запитання про вік тварини.

Вік собаки був підтверджений реєстрацією 1992 року у Ветеринарній медичній службі муніципалітету Лейрії та португальській базі даних домашніх тварин SIAC.

Але деякі ветеринари були скептично налаштовані.

Читайте провідні новини дня:

"Жоден з моїх колег-ветеринарів не вірить, що Бобі насправді був 31 рік", - сказав Денні Чемберс, ветеринар і член ради Королівського коледжу ветеринарних хірургів.

Еуріко Кабрал, координатор SIAC, підтвердив Wired, що Бобі був зареєстрований 3 липня 2022 і що власник собаки заявив, що він народився 1992 року. Але Кабрал сказав, що SIAC не може ні підтвердити, ні спростувати вік собаки.

Інші звернули увагу на фотографії Бобі, коли він був молодший, зазначаючи, що його шерсть здавалася іншою, і питали, чи це був той самий пес. Шейла Шмутц, професорка зоотехніки та птахівництва в Університеті Саскачевана, сказала, що "не зовсім ясно", чи належать фотографії одному й тому ж собаці.

Бобі / Фото: Guinness World Records

Книга рекордів Гіннеса тимчасово призупинила подавання заявок на визначення найстарішого з нині живих собак і найстарішого собаки за всю історію, поки триває перевірка. Тим часом Бобі все ще перебуває на сайті організації.

"Ми поінформовані про питання, пов'язані з легітимністю рекорду, і розглядаємо їх", - сказала Wired Аліна Полянська, представниця Книги рекордів Гіннеса. "Я повідомлю, коли ми матимемо додаткову інформацію, якою ми зможемо поділитися".

Нагадаємо, нещодавно померла найстаріша курка у світі. Пінат пішла з життя у віці 21 року 238 днів.

Читайте також: