Неймовірна історія порятунку: собака-герой попередив людей про наближення лиха

Цуценя гавкітом перебудило все село, попередивши про наближення стихійного лиха

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У маленькому селі в Гімалаях, в індійському штаті Хімачал-Прадеш, посеред ночі, коли більшість мешканців спали, відчайдушний гавкіт маленького собаки врятував десятки життів від неминучої трагедії. Цуценя розбудило 67 людей, змусивши їх залишити свої оселі, перш ніж масштабний зсув ґрунту зруйнував село.

Про це повідомляє The Independent.

Гавкіт, що врятував життя

Мешканці села Сіянті в окрузі Манді, штат Хімачал-Прадеш, розповіли, що їхній 5-місячний пес почав несамовито гавкати близько 1 години ночі 30 червня. Це сталося саме тоді, коли проливні дощі спровокували обвал схилу, який згодом зрівняв із землею щонайменше десяток будинків.

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«Я прокинувся від гавкоту. Коли я підійшов до нього, побачив велику тріщину в стіні будинку, і вода почала заходити. Я вибіг вниз із собакою і розбудив усіх», — розповів один із мешканців села на ім’я Нарендра.

Чоловік із собакою бігав від дверей до дверей, попереджаючи односельців. За лічені хвилини їхні будинки були поглинуті брудом та уламками. Зсув, спричинений мусонними дощами, майже повністю зруйнував поселення, залишивши лише кілька будинків.

Ті, хто вижив, а це близько 20 родин (67 людей), приписують порятунок саме собаці, якого родина Нарендри взяла до себе лише кілька тижнів тому. Завдяки його ранньому попередженню, вони встигли уникнути трагедії.

Мусонні дощі та їхні наслідки

Ця катастрофа є однією з кількох, спровокованих інтенсивними мусонними дощами в регіоні. За даними державного управління з ліквідації наслідків стихійних лих, від 20 червня в Хімачал-Прадеш загинуло 78 людей через інциденти, пов’язані з дощами, включаючи зливи, повені та зсуви. Принаймні 50 з цих смертей були спричинені безпосередньо погодними явищами.

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Округ Манді є одним з найбільш постраждалих районів, де за трохи більше ніж два тижні було зафіксовано 19 злив та 16 зсувів. Понад 150 доріг залишаються заблокованими, а сотні будинків пошкоджені або зруйновані.

Міністр Сухвіндер Сінгх Сукху, який відвідав село незабаром після інциденту, назвав цьогорічний мусон безпрецедентним.

«Ніколи раніше ми не спостерігали 8-10 злив за одну ніч», — сказав він журналістам.

Вплив зміни клімату та регіональні загрози

Штат щорічно стикається з катастрофами під час мусонних сезонів, і експерти пов’язують зростання інтенсивності опадів та частоти екстремальних подій зі зміною клімату. Тепліше повітря утримує більше вологи, що призводить до сильніших злив та підвищеного ризику повеней і зсувів у гірських регіонах.

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Опади також спричиняють руйнування в сусідніх Непалі, Пакистані та Китаї. Цього тижня гірська річка, що вийшла з берегів, зруйнувала головний міст, що сполучав Непал з Китаєм, змивши щонайменше 18 людей і зупинивши торгівлю. Китайські державні ЗМІ повідомили, що 11 людей залишаються зниклими безвісти на китайській стороні гірського кордону, де повені були інтенсивнішими.

Тим часом у Пакистані щонайменше 79 людей загинули внаслідок повеней, зсувів та обвалів будинків протягом останніх двох тижнів. Вчені попереджають, що гімалайські штати Індії є особливо вразливими, оскільки інфраструктура та ландшафт стикаються зі зростанням тиску від розвитку людської діяльності та змін кліматичних моделей.

Нагадаємо, собака врятував господаря під час масованої атаки РФ на Київ. Наразі песика, який змусив хлопця вибігти з будинку, не вдалося знайти.