Коштовна знахідка у парку перетворила день народження хлопця на казку (фото)

Дівчина під час святкування знайшла унікальний діамант у парку / © upi.com

Незвичайний подарунок на день народження отримала сім’я Медісон з Оклахоми, яка приїхала до державного парку «Кратер алмазів» в Арканзасі. Під час сімейного свята вони знайшли коричневий алмаз вагою 2,79 карата.

Про це пише UPI.

Як розповіла Рейна Медісон, вони з родиною прибули з Куксона, Оклахома, аби відсвяткувати день народження її племінника. Озброївшись набором для копання та інструментами для просіювання піску, які придбали неподалік, вони почали пошуки на північній стороні парку. Після кількох відер просіяного осаду, Медісони побачили блискучий, довгастий предмет.

«Я думала, що він занадто великий для діаманта», — зізналася Рейна.

Знайдений діамант. / © UPI

Проте в Центрі пошуку алмазів парку фахівці підтвердили: це справжній коричневий діамант вагою 2,79 карата. Камінь отримав назву «Діамант Вільяма» на честь племінника.

Працівниця парку Емма О’Ніл пояснила, що коричневий відтінок є результатом пластичної деформації під час утворення чи руху алмаза в магмі. Це змінює його здатність відбивати світло. Ця знахідка стала третім за величиною алмазом у парку цього року.

Знайдений діамант у парку. / © upi.com

Нагадаємо, американка Мішеррі Фокс із Нью-Йорка знайшла діамант вагою 2,3 карата, який експерти оцінили в 27 тисяч доларів (понад 1,1 млн гривень).

Раніше повідомлялося, археологи з Г’юстонського університету вперше успішно розкопали королівську гробницю в стародавньому місті Мая Караколь, розташованому в сучасних лісах Белізу.