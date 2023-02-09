Неймовірне сяйво та Ісус: жінка розповіла, що побачила під час клінічної смерті

Після того, як жінка прокинулась, вона написала: "Це було реально" і показала пальцем на небо.

Тіна Хайнс з Арізони, що у США, яка у лютому 2018 року померла на 27 хвилин, розповіла про свої враження. Жінка каже, що вона відчула спокій та побачила неймовірне сяйво й Ісуса з простягненими руками.

Про це пише thesun.co.uk.

У лютому 2018 року жінка впала на дорозі, її спочатку намагався реанімувати її чоловік, згодом приїхали медики, які робили все можливе, щоб повернути Тіну до життя. Проте жінка провела у стані клінічної смерті 27 хвилин. У лікарні медики вшосте застосували дефібрилятор і це повернуло Тіну до життя.

Фото: thesun.co.uk

Жінка каже, що її приголомшило те, що вона відчула та побачила під час клінічної смерті.

"Неймовірний спокій і умиротворення я відчула, коли побачила Ісуса, який стояв там з широко розпростертими руками. І прямо за Ісусом, який стояв там, було це неймовірне сяйво. Це було так реально, кольори були такими яскравими", - сказала Тіна.

Фото: thesun.co.uk

Спочатку медики підозрювали у жінки черепно-мозкову травму, проте лише через день її показники повернулись до норми. Після того, як Тіна прокинулась, вона на папері написала: "Це було реально" і показала пальцем на небо.

Фото: thesun.co.uk

Медики з Університету штату Вірджинія кажуть, що переживання на межі життя і смерті (NDE) - це досвід, що змінює життя. Він може статися в екстремальних умовах, коли жодні чуттєві переживання не можуть бути можливими.

Ці переживання можуть відрізнятися залежно від людини, і в багатьох випадках, за словами експертів, пацієнти, які переживають клінічну смерть, почуватимуться дуже комфортно і не відчуватимуть болю.

Дехто також може відчути, що "вийшов зі свого тіла", причому інколи люди можуть бачити своє фізичне тіло, літаючи над ним. Інші можуть відчути, що їхній розум функціонує більш чітко і швидко, ніж зазвичай.

Клінічні смерті вважаються рідкісними, але одна жінка нещодавно розповіла, що провела п'ять років на небесах, коли померла на 14 хвилин у 2001 році.

Доктор Лінда Крамер розповіла, що коли лікарі швидкої допомоги кинулися її рятувати, вона відчула себе так, ніби опинилася в іншому світі.

Після реанімації вона змогла згадати, що "була на небесах" протягом п'яти років, де, за її словами, бачила гірський хребет, який був у 30 000 разів вищий за Еверест.

Нагадаємо, відома голлівудська акторка Шерон Стоун розповіла, як пережила клінічну смерть під час крововиливу в мозок. Вона зізналась, що бачила світло і момент, коли покидала тіло.

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