Неймовірне відкриття у Середземному морі: вчені вперше зняли п’ятиметрову тупорилу акулу

Тупорила акула / © Фото з відкритих джерел

Вчені фонду Save the Med зафіксували біля острова Кабрера неподалік Майорки п’ятиметрову тупорилу акулу, вид, який раніше ніколи не спостерігався у водах архіпелагу.

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства, рибальства та екології Балеарських островів, передає Bild.

Там зазначили, що знахідка стала головною сенсацією масштабного дослідження акул і схилів національного парку Кабрера.

Дослідження підтвердило, що морська зона, яка охороняється і є найбільшим національним парком Іспанії від 2019 року, слугує важливим притулком для рідкісних видів. Окрім тупорилої акули, вчені зафіксували 25 котячих акул та вперше отримали відеозображення білого ската, який перебуває під загрозою зникнення у Середземному морі.

Біологи додають, що великі акули в цій зоні зустрічаються рідко: за минулий рік задокументували лише 17 блакитних акул. Знахідка підкреслює важливість охорони морських екосистем та дослідження рідкісних видів у Середземному морі.

Нагадаємо, раніше дослідники зафіксували гігантську білу акулу вагою 750 кг. Це найпівнічніша особина, яку коли-небудь спостерігали в Атлантиці.