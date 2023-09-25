Неймовірний момент: троє крокодилів врятували життя собаці, який впав у річку (фото)

Замість того, щоб з'їсти, вони виштовхнули пса на берег.

В Індії тріо крокодилів врятувало собаку, який застряг у річці.

Про це пише ladbible.com.

У звіті, опублікованому в Journal of Threatened Taxa, описується незвичайний випадок, коли зграя диких собак переслідувала молодого пса на мілководді річки Савітрі в індійській Махараштрі.

На кадрах видно, що собака, мабуть, не звертає уваги на крокодилів, яких можна було побачити поблизу і які повільно просувалися вперед.

Крокодили врятували собаку / Фото: Utkarsha Chavan

Але замість того, щоб спробувати з’їсти собаку, крокодили натомість використовують свої морди, щоб відштовхнути його в безпечне місце.

Мало того, на кадрах навіть видно, як крокодили штовхають собаку на ділянку берега річки, де немає вищезгаданих диких собак, а це означає, що він може безпечно втекти.

Крокодили врятували собаку / Фото: Utkarsha Chavan

Автори дослідження зазначили: "Те, що спочатку здавалося класичним хижацьким інстинктом (крокодила), незабаром виявилося більш слухняною поведінкою двох із трьох крокодилів, які вели собаку з місця".

Далі дослідники заявили, що "цікавий" інцидент міг бути спричинений "розумною поведінкою, яка наводить на думку про міжвидову емпатію".

"З огляду на те, що крокодили могли легко зжерти собаку, проте ніхто з них не напав і натомість вирішив підштовхнути його до берега, це означає, що потяг до голоду був відсутній. Ми припускаємо, що це випадок розумної поведінки, що призводить до міжвидової "емоційної емпатії", яка не є широко дослідженою поведінкою, хоча здатність одного виду відчувати емоційні почуття іншого виду заслуговує на визнання. Цікавий випадок із собакою, "врятованою" групою крокодилів, описаний тут, здається скоріше проявом співчуття, ніж альтруїстичної поведінки".

Але перш ніж припускати, що у крокодилів є мила і приємна сторона, дослідники також заявили, що було проведено дуже мало досліджень розумових здібностей крокодилів.

Нагадаємо, у Греції вівці випадково з'їли понад 270 кг канабісу. Пастух назвав поведінку тварин "дивною".

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