Неймовірно красиві, хоча про них мало хто чув — забуті українські імені, якими можна назвати дитину 2026 року
Все більше українців відмовляються від іноземних імен на користь тих, що мають глибоке національне коріння та багату історію. І справді, у нашій культурі існує чимало давніх імен, які можна сміливо обирати для дітей 2026 року.
Про забуті, але дуже красиві імена розповіли в тікток-акаунті @sydorenko91.
Минодора
Ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як “місячний дар”. Минодора — свята, що віддала своє життя за віру, а сьогодні ім’я носить дівчина з глибоким внутрішнім світом, здатна до самоаналізу та завжди готова дати мудру пораду.
Орислава
Складається з двох частин: “ор” і “слава”, тлумачиться як “славна своєю величчю”. Орислави — лідерки за натурою: амбітні, прямолінійні, життєво стійкі. Вони сміливо беруть на себе відповідальність і часто стають опорою для сім’ї.
Калістрат
Це ім’я означає “прекрасний воїн”. Чоловіки з таким іменем принципові, справедливі та трохи суворі, водночас надійні й здатні знаходити вихід із будь-яких складних ситуацій.
Митрофан
Походить від грецького Метрофанес і перекладається як “явлений матір’ю”. Митрофани щирі, альтруїстичні та дипломатичні. Для них важлива гармонія у стосунках і душевний комфорт, а не лише матеріальні здобутки.
Інші давні українські імена:
Маїна — “народжена в травні” або на честь богині родючості;
Мелашка — форма імені Меланія, означає “темна, чорна”;
Юстина — латинське ім’я, що означає “справедлива”;
Тереса — походить від дієслова “терізо”: “жати”;
Лукина — жіноча форма імені Луки, що означає “світло”;
Текля — “Божа слава”, популярне XX століття;
Харитина — “граційна”, “витончена”;
Оріана — від давньоукраїнської міфології: “оріянська жінка”;
Фросина — “радість”, “веселощі”;
Єсенія — “народжена восени”.
Обираючи ім’я для дитини, батьки прагнуть знайти не лише красиве та милозвучне, а й таке, що несе глибокий сенс та історичну цінність. Давні українські імена — чудовий спосіб передати традиції та національну ідентичність новому поколінню.