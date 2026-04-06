ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Неймовірно милозвучні: вісім українських імен, які варто знати кожному

Стародавні українські імена захоплюють не лише звучанням, а й історією.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Рідкісні українські імена з чарівним звучанням

Рідкісні українські імена з чарівним звучанням / © pexels.com

Сьогодні їх обирають рідко: сучасні батьки частіше зупиняються на звичних варіантах. Але ці імена заслуговують на увагу — вони унікальні, сильні й неймовірно милозвучні. Ми обрали шість, які варто знати кожному.

Лукерія — «солодка»

Походить із Давньої Греції. Лукерії бачать красу там, де інші проходять повз, зачаровують шармом і гумором. Вони люблять увагу, але завжди залишаються щирими.

Євстахія — «щаслива та стійка»

Грецьке ім’я для мрійливих і водночас рішучих жінок. У кризових ситуаціях Євстахії проявляють незламну силу характеру, не бояться приймати важливі рішення.

Марися — «пані, кохана»

Форма від Марії, яка вражає своєю добротою та природною чарівністю. Марисі завойовують серця оточуючих, а їхня харизма створює міцні й теплі стосунки.

Тимофій — «той, хто шанує Бога»

Грецьке ім’я для розсудливих і відповідальних чоловіків. Тимофії аналітичні, надійні, віддані близьким і справі, завжди знають, як дійти мети.

Кіндрат — «широкоплечий»

Давньогрецьке ім’я для сильних і впертих. Кіндрати завжди доводять справу до кінця, діють рішуче і справедливо, не йдуть на компроміси.

Яким — «створений Богом»

Єврейське ім’я для спокійних і розумних людей. Якими надійні в дружбі та сім’ї, легко налагоджують контакти і залишаються вірними своїм близьким.

Орися — «спокій»

Народна форма Ірини. Орисі життєрадісні, комунікабельні, легко знаходять друзів. Пестливі форми: Ориська, Оришка, Орисочка.

Соломія — «мир»

Давньоєврейське ім’я для активних і продуманих дівчат. Пестливі форми: Соломійка, Соля, Солька, Мія, Соломієчка.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie