Неймовірно милозвучні: вісім українських імен, які варто знати кожному

Сьогодні їх обирають рідко: сучасні батьки частіше зупиняються на звичних варіантах. Але ці імена заслуговують на увагу — вони унікальні, сильні й неймовірно милозвучні. Ми обрали шість, які варто знати кожному.

Лукерія — «солодка»

Походить із Давньої Греції. Лукерії бачать красу там, де інші проходять повз, зачаровують шармом і гумором. Вони люблять увагу, але завжди залишаються щирими.

Євстахія — «щаслива та стійка»

Грецьке ім’я для мрійливих і водночас рішучих жінок. У кризових ситуаціях Євстахії проявляють незламну силу характеру, не бояться приймати важливі рішення.

Марися — «пані, кохана»

Форма від Марії, яка вражає своєю добротою та природною чарівністю. Марисі завойовують серця оточуючих, а їхня харизма створює міцні й теплі стосунки.

Тимофій — «той, хто шанує Бога»

Грецьке ім’я для розсудливих і відповідальних чоловіків. Тимофії аналітичні, надійні, віддані близьким і справі, завжди знають, як дійти мети.

Кіндрат — «широкоплечий»

Давньогрецьке ім’я для сильних і впертих. Кіндрати завжди доводять справу до кінця, діють рішуче і справедливо, не йдуть на компроміси.

Яким — «створений Богом»

Єврейське ім’я для спокійних і розумних людей. Якими надійні в дружбі та сім’ї, легко налагоджують контакти і залишаються вірними своїм близьким.

Орися — «спокій»

Народна форма Ірини. Орисі життєрадісні, комунікабельні, легко знаходять друзів. Пестливі форми: Ориська, Оришка, Орисочка.

Соломія — «мир»

Давньоєврейське ім’я для активних і продуманих дівчат. Пестливі форми: Соломійка, Соля, Солька, Мія, Соломієчка.