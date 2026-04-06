Неймовірно милозвучні: вісім українських імен, які варто знати кожному
Стародавні українські імена захоплюють не лише звучанням, а й історією.
Сьогодні їх обирають рідко: сучасні батьки частіше зупиняються на звичних варіантах. Але ці імена заслуговують на увагу — вони унікальні, сильні й неймовірно милозвучні. Ми обрали шість, які варто знати кожному.
Лукерія — «солодка»
Походить із Давньої Греції. Лукерії бачать красу там, де інші проходять повз, зачаровують шармом і гумором. Вони люблять увагу, але завжди залишаються щирими.
Євстахія — «щаслива та стійка»
Грецьке ім’я для мрійливих і водночас рішучих жінок. У кризових ситуаціях Євстахії проявляють незламну силу характеру, не бояться приймати важливі рішення.
Марися — «пані, кохана»
Форма від Марії, яка вражає своєю добротою та природною чарівністю. Марисі завойовують серця оточуючих, а їхня харизма створює міцні й теплі стосунки.
Тимофій — «той, хто шанує Бога»
Грецьке ім’я для розсудливих і відповідальних чоловіків. Тимофії аналітичні, надійні, віддані близьким і справі, завжди знають, як дійти мети.
Кіндрат — «широкоплечий»
Давньогрецьке ім’я для сильних і впертих. Кіндрати завжди доводять справу до кінця, діють рішуче і справедливо, не йдуть на компроміси.
Яким — «створений Богом»
Єврейське ім’я для спокійних і розумних людей. Якими надійні в дружбі та сім’ї, легко налагоджують контакти і залишаються вірними своїм близьким.
Орися — «спокій»
Народна форма Ірини. Орисі життєрадісні, комунікабельні, легко знаходять друзів. Пестливі форми: Ориська, Оришка, Орисочка.
Соломія — «мир»
Давньоєврейське ім’я для активних і продуманих дівчат. Пестливі форми: Соломійка, Соля, Солька, Мія, Соломієчка.