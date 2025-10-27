ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
275
2 хв

Неймовірний прорив у технологіях та медицині: людині після ДТП надрукували на 3D-принтері половину обличчя (фото)

Чоловік похилого віку вижив після аварії та отримав нове обличчя.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дейв Річардс

Дейв Річардс / © mirror.co.uk

У Великій Британії 75-річний Дейв Річардс отримав нове 3D-друковане обличчя після того, як його серйозно травмував п’яний водій під час велосипедної прогулянки.

Про це повідомляє видання The Mirror.

ДТП сталося 21 липня 2021 року у містечку Мері, Девон. Дейв разом із двома друзями їхав на велосипеді, коли на них на великій швидкості наїхав водій, що перевищував допустиму норму алкоголю в крові. Внаслідок аварії чоловік отримав переломи ребер, травми спини та таза, а також опіки третього ступеня на одній стороні обличчя — ніс, око і частину шиї.

«Хірурги намагалися врятувати моє око, але будь-яка інфекція могла поширитися до мозку, тому його видалили», — розповів Дейв Річардс. Після цього йому зробили «вільний клапоть» тканини з власними артеріями та венами, який повністю покрив пошкоджену сторону обличчя.

Під час реабілітації Дейв звернувся до Bristol 3D Medical Centre, першого у Великій Британії центру NHS, де об’єднані сканування, проектування і друк 3D-протезів. Протез повторює форму обличчя та відтінки шкіри, волосся й очей.

«Процес не з найприємніших — брали форми, воскові відбитки, робили безліч фотографій і створювали моделі прямо на обличчі, закриваючи ніс і рот. Але коли з’явилася можливість 3D-друку, відкрилися нові можливості», — розповів Дейв.

/ © mirror.co.uk

© mirror.co.uk

За словами Амі Деві, старшої науковиці з реконструктивної медицини, 3D-сканування дозволяє враховувати рухи обличчя пацієнта, що допомагає протезам адаптуватися, а сучасні принтери друкують матеріали, безпечні для тривалого контакту зі шкірою. Деякі принтери здатні створювати структури, що максимально наближені до кісткових тканин, для більш природного вигляду.

/ © mirror.co.uk

© mirror.co.uk

Дейв продовжує відвідувати центр і отримав додатково великий орбітальний протез та шини для шиї, які пом’якшують рубці та полегшують носіння основного протеза. «Після тижня носіння шини для шиї я був вражений — вона пом’якшила рубці і зробила використання протеза значно комфортнішим», — зазначив він.

Такий результат наразі зробили врачі / © mirror.co.uk

Такий результат наразі зробили врачі / © mirror.co.uk

Водій, який спричинив аварію, отримав три роки ув’язнення та сім років заборони на керування транспортом. Дейв додав: «Я майже втратив життя і щодня живу з наслідками травм, тому не задоволений зменшеним строком його покарання».

Дейв Річардс / © mirror.co.uk

Дейв Річардс / © mirror.co.uk

Видання повідомляє, що Дейв Річардс, який завжди був завзятим велосипедистом та любителем активного відпочинку, тепер поступово відновлює впевненість і повертається до спорту, почавши з внутрішніх тренувань через п’ять місяців після аварії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вже створен 3D-принтер зі штучним інтелектом, який може друкувати їжу.

