Неймовірний улов: рибалки спіймали рідкісну рибу завдовжки 3,6 метра

Ската-велетня спіймали в Індії

Незвичайний і дуже рідкісний улов здивував місцеву громаду в окрузі Пурі індійського штату Одіша. У річці Деві місцеві рибалки виловили гігантського морського ската вагою близько 300 кілограмів і завдовжки майже 3,6 метра. Двом десяткам сильних чоловіків знадобилося понад дві години злагодженої роботи, щоб витягнути морського гіганта на берег.

Про це пише місцеве видання Odisha Bytes.

Дві години боротьби та рідкісний гість

Скат, якого в регіоні називають «Санкуча», випадково потрапив у рибальські сітки місцевої артілі рибалок. Зазвичай ці скати мешкають у глибоких морських водах, але цей екземпляр, імовірно, заплив у гирло річки Деві з Бенгальської затоки у пошуках здобичі. Скат харчується дрібною рибою, і гонитва за нею могла привести його у прісні води, що є рідкісним явищем.

Через колосальну вагу та велику ширину плавників, боротьба з рибою виявилася виснажливою та тривалою.

«Гігантську рибу вдалося витягнути на берег лише після двох годин безперервних і скоординованих зусиль,» — зазначає видання.

Присутність ската-гіганта швидко привернула увагу місцевих жителів і викликала велике здивування в громаді.

Небезпека та заробіток

Попри хороший улов, рибалки попередили про небезпеку таких морських хижаків. Хвіст ската оснащений зазубреним шипом, який є отруйним і здатен завдати людині серйозної, а іноді й смертельної травми.

Спійманий скат був оперативно проданий приватному покупцеві із Західної Бенгалії. Завдяки своїй величезній вазі, улов приніс рибалкам солідний заробіток.

Місцева ціна м’яса ската становить близько 200 рупій за кілограм. Улов вагою 300 кг приніс рибалкам близько 60 000 рупій, що становить приблизно 28 тисяч гривень за поточним курсом.

Нагадаємо, вчені зняли на відео найглибоководнішу рибу у світі. Вона мешкає на позначці 8 336 м у величезному океанському жолобі.