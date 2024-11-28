Незграбна злодійка не змогла викрасти авто та насмішила власника: що пішло не так (фото)

В Австралії незграбна автокрадійка намагалася викрасти машину з під'їзної доріжки власника, але зазнала провалу через нездатність переключити передачу.

Про це пише Mirror.

Тай Баккер опублікував запис із камери відеоспостереження, на якому видно, як жінка прогулюється дорогою, а потім повертає на під'їзну доріжку і заходить до його гаража. Втім, виїхати їй так і не вдалося.

"Сьогодні о сьомій ранку хтось буквально увірвався до нашого будинку, вихопив мої ключі і намагався викрасти мою машину. Приїхала поліція, зняла відбитки пальців і все інше, але, на щастя, машина була з ручним керуванням, і вона не змогла її викрасти", - прокоментував власник авто.

Жінка безуспішно намагалася викрасти авто / Фото: скриншот з відео

За словами Тая, злодійка проникла на територію будинку через бічні двері, а потім зайшла на кухню і схопила з кухонного столу сумочку його партнерки. За його словами, вона також вкрала його гаманець і ключі від машини.

"Але, на щастя, вона не вміла керувати машиною з механічною коробкою передач, тому не змогла виїхати", - пояснив він у відеоролику. "Врешті-решт я вийшов і вийняв свої ключі із замка запалювання, поки вона була в машині, а вона просто пройшла повз мене і подалася геть", - сказав він.

Жінка безуспішно намагалася викрасти авто / Фото: скриншот з відео

За словами Тая, поліція знайшла викрадену сумочку, викинуту в полі вниз вулицею, а пізніше він виявив, що його гаманець був викинутий в тому ж районі.

Гаманець Тая / Фото: скриншот з відео

Наостанок Тай, який живе в місті Бендіго в штаті Вікторія, написав: "Будьте обережні і переконайтеся, що ви купили машину з механічною коробкою передач, тому що вона, очевидно, не могла її викрасти".

Нагадаємо, у дитсадку поцупили 18 пар взуття малечі. Усі були шоковані, хто виявився крадієм.

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