Незграбні працівники кладовища впустили труну: мертва жінка випала у яму (фото)

Сім’я залишилася в розпачі після того, як працівники кладовища впустили труну, і з неї випала їхня покійна бабуся. Жахливий інцидент стався у Мексиці.

Як повідомляє Need To Know, близькі прощалися зі своєю бабусею, яка померла у віці 86 років.

На кадрах, які з’явилися в Мережі, видно, як працівники кладовища опускають труну в могилу, але, очевидно, не розрахували вагу і вона перекинулася набік.

Труна впала на дно ями, і кришка відкрилася. Тіло бабусі опинилося на дні могили, а близькі плакали від шоку та кричали на робітників.

Працівники кладовища впустили труну і з неї випала мертва жінка / © скриншот з відео

Невдалий похорон відбувся в Монтерреї 30 березня.

Згідно з повідомленнями, на тілі жінки були порізи і подряпини на обличчі.

Племінникам покійної довелося стрибати в могилу, щоб покласти тіло назад в труну. У результаті сім’я втягнулася в гарячу суперечку з робітниками.

Родичі стверджували, що робітники знущалися з них і були налаштовані конфронтаційно. Представник кладовища прибув на місце, щоб владнати ситуацію. Він сказав родині, що працівники «добре навчені» і, схоже, не надто переймаються інцидентом із труною.

У результаті сім’я заявила, що розглядає можливість подавання судового позову проти приватного кладовища.

