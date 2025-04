Незграбний крадій кабелів застряг на телефонній щоглі: його довелося рятувати (фото)

Реклама

У Бразилії незграбного кабельного крадія довелося рятувати після того, як він застряг на висоті понад 40 метрів на телефонній щоглі.

Про це пише Need To Know.

Поліцію і пожежників викликали вранці 23 квітня після того, як їм повідомили про шахрая.

Після того, як він перерізав декілька кабелів, намагаючись зняти мідь, він виявився не в змозі спуститися з 40-метрової щогли.

Представник пожежної бригади прокоментував: «Спочатку чоловік не йшов на контакт і відмовлявся підпустити команду для порятунку. Однак після розмови з офіцерами він здався і дозволив рятувальникам піднятися нагору».

Пожежники одягли на підозрюваного ремені безпеки та за допомогою мотузки спустили його донизу до безпечного місця. Він не постраждав.

Порятунок злодія / Фото: Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Щойно він спустився на землю, на нього одягли наручники і відвезли до поліцейського відділку в Манаусі.

Порятунок злодія / Фото: Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Порятунок злодія / Фото: Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Незрозуміло, чи він фізично не зміг спуститися назад, чи просто закляк через запаморочливу висоту.

На кадрах видно, як він обмотав футболку навколо обличчя, коли натовп спостерігав за його порятунком. Влада приховує його особу, а також звинувачення, які йому висунуті.

