Незнайомець протягом чотирьох місяців жив у будинку жінки та ховався під ліжком: історія з життя

Жінка стверджує, що знайшла чоловіка, який ховався у її спальні, після того, як він таємно жив там протягом чотирьох місяців.

Про це пише Mirror.

Користувачка TikTok опублікувала відео, яке розпочала з короткої передісторії. Так, вона розповіла, що купила свій перший будинок у 26 років і жила в ньому з двома дітьми. Працюючи близько 80-90 годин на тиждень, вона іноді ночувала у будинку своїх батьків, коли вони допомагали їй доглядати за дітьми.

Через це мама і діти зазвичай не бували вдома майже 11-12 годин на день, а іноді й довше. Але одного разу, після ночівлі у батьків, вона повернулася до власного помешкання близько 9-ї ранку і виявила чоловіка, який ховався під її ліжком.

Вона вирішила подрімати, роздягнулася, лягла і почула незвичні звуки. "Я почула шум і подумала: "Це, мабуть, миша", - пригадала вона, перш ніж підкреслити, що почула звук знову. "Я перехилилася через ліжко. Я побачила сині джинси і чорні шкарпетки, що стирчали з-під мого ліжка".

Мама закричала, вибігла з дому, стрибнула в машину і негайно зателефонувала до поліції. Поки правоохоронці їхала на виклик, жінка побачила чоловіка, який виходив з головного входу її будинку. "Я бачу, як хлопець, якого я найняла косити мій газон, виходить з парадного входу", - розповіла вона, додаючи, що чоловік просто взувся і пішов вулицею.

Після того, як приїхала поліція і провела господарку будинком, вона помітила декілька деталей, зокрема, використаний посуд і відсутні речі. Це, за її словами, вказувало на те, що чоловік жив там протягом тривалого часу.

"Він зізнався, що живе в моєму будинку вже чотири місяці. Він вламувався, коли мене не було, користувався моїм душем, грав у PlayStation моєї дитини, їв мою їжу", - розповіла вона.

Поліція підтвердила, що чоловік не мав житла. Однак, за її словами, копи також повідомили, що під час обшуку його газонокосарки вони знайшли її білизну та спіднє інших жінок.

У продовженні історії вона розповіла, що чоловік був шкільним другом її брата. Після інциденту вона не бачила його багато років, аж поки одного дня не помітила в барі. Вона та її сім'я швидко покинули заклад, і вона досі не знає про його подальшу долю.

Нагадаємо, жінка-"ніндзя" рік жила у вивісці на даху супермаркету. Як вона туди дісталася та облаштувалася.

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