Незнайомець врятував жінку, яка не чує, від трьох переслідувачів: що він зробив

Чоловік розповів, як урятував жінку, яка не чує від трьох чоловіків, які її переслідували.

Він поділився своєю історією на Reddit.

Однієї ночі він повертався потягом додому після зустрічі з друзями у барі. Невдовзі він побачив жінку, яка була перелякана. Незнайомка сіла поруч із ним.

"Вниз потягом, приблизно за 10 кроків від нас, стояла група з трьох хлопців, які, здавалося, продовжували дивитися у наш кінець поїзда, а потім піднімалися і сідали поряд з нами. Вона підійшла та сіла поряд зі мною, а я закрив їй доступ до хлопців. Я витягнув телефон і написав: "За тобою стежать?". Вона надрукувала, що ці троє парубків стежили за нею".

З'ясувалося, що жінка не чула і намагалася зателефонувати до чоловіка, який теж не чує, але він не відповідав. Тому чоловік запропонував їй зійти з поїзда і пройтися декількома вулицями, щоб переконатися, що вона в безпеці, на що вона погодилася.

Жінка зателефонувала до служби екстреної служби для людей, які не чують, і разом вони вирушили до найближчої поліцейської дільниці. На жаль, вона була зачинена, оскільки це було транспортне відділення. Тому він запропонував проводити її додому, хоча мав свої власні побоювання щодо цього.

"У глибині душі я думав, що це могла бути підстава, але я вирішив, що краще нехай накинуться на мене, ніж я залишу її одну, знаючи, що за нею стежать", - він сказав.

Він пояснив, що сталося далі: "Ми дісталися її квартири цілими й неушкодженими, і ми весь час оглядалися через плече. Вона, звичайно, весь час була в жаху, але не могла цього стримати (помітно тремтіла, постійно оглядалася через плече), в той час як я зберігав спокій і вдавав, ніби знаю, куди йду".

Чоловік відхилив її пропозицію увійти до квартири і дорогою назад зустрів одного з трьох, які переслідували її, що змусило його почуватися "неймовірно наляканим". На щастя, інший чоловік не звернув на нього уваги.

Однак цей досвід вплинув на доброго мандрівника: "Весь день я думав про те, що могло б статися з цією жінкою, якби я нічого не зробив", - написав він. "Чи це було заплановано? Вони її знали? Чи робили вони це раніше? Що, якби вони прийшли по мене після того, як відвести її додому? Я, мабуть, ніколи не дізнаюся відповіді, але мене шокує, наскільки погано все могло б закінчитися".

Він закликав інших зробити все можливе, щоб допомогти, якщо вони бачать людей, які потрапили до біди.

Нагадаємо, собака два місяці просидів біля тіла свого мертвого господаря у горах. Чоловік зник безвісти наприкінці літа.

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