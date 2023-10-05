Незнайомець зробив татуювання з ім'ям жінки в обмін на довічну передплату на її OnlyFans – відео

Вони познайомилися за 20 хв до сеансу.

Австралійська модель показала відео, як чоловік зробив татуювання з її ім'ям на зап'ясті в обмін на безкоштовну підписку на її OnlyFans.

Інфлюєнсерка Мінкі Мінна пояснила у ролику, який став вірусним, що ніколи раніше у житті не зустрічала цього чоловіка, і сказала, що зав'язала з ним розмову всього за 20 хвилин до того, як він вирішив змінити своє тіло.

"Боже мій, цей хлопець, якого я зустріла 20 хвилин тому, зробить татуювання з моїм ім'ям на своїй сторінці, якщо я подарую йому довічну підписку на свій OF", - написала 22-річна дівчина у кліпі. "Я не можу повірити, що це справді відбувається".

Мінкі зняла на відео, як незнайомець підписує форми згоди та наносить її ім'я на своє зап'ястя, перш ніж воно буде назавжди витатуйовано на його шкірі.

Блогерка додала, що хоча вона пропонувала заплатити, чоловік відмовився і розщедрився на чорнила сам.

Наприкінці кліпу вона підтвердила, що виконала свою частину угоди та надіслала незнайомцю довічну підписку на свій сайт із контентом для дорослих.

Люди були шоковані дивним вчинком незнайомця, інші ж похвалили його за ризик. Також юзерів цікавило, як він пояснить ситуацію своїй майбутній партнерці.

Нагадаємо, дослідники заявили, що пари, які познайомилися онлайн, менш щасливі в шлюбі. Експерти опитали 923 людей.

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