Незнайомі жінки-двійниці вперше зустрілися одна з одною: що їх найбільше шокувало (відео)

Одна жінка зі США, інша – з Ірландії.

Дві жінки, які мають вигляд як близнючки, але не є родичками, зустрілися одна з одною.

Двійниці Кікі та Елейн побачилися у рамках документального фільму CBC Gem Doppelgängers: Face to Face.

У стрічці розповідається про шістьох людей, які вперше зустрічаються зі своїми двійниками і з'ясовують, наскільки глибоко вони схожі.

У кліпі, опублікованому в TikTok CBC Gem, показали історію Кікі з Лос-Анджелеса, США, та Елейн з Дубліна, Ірландія. Видно, як Кікі входить до знімальної студії. Повертаючи за ріг і помічаючи Елейн, вона кричить: "Привіт, близнючко". Елейн відповідає: "Привіт, таємна сестро", і пара обіймається.

У двох жінок багато спільного: світле кучеряве волосся, засмагла шкіра, густі темні брови і пухкі губи.

Але що цікаво зазначити, то це те, що між ними існує майже миттєвий зв'язок. Вони одразу ж почали жартувати про те, які вони обидві невисокі, на що Кікі в'їдливо зазначила "Я подумала: "Якщо вона вища за мене, я її зненавиджу".

Потім Кікі та Елейн поділилися тим, що їх найбільше шокувало під час зустрічі.

"Виявилося, що в нас той самий тип особистості, – ділиться Кікі. – Насправді це була найшокувальніша частина всього цього".

Зі свого боку Елейн додала: "Той факт, що ми трохи схожі, здається трохи недоречним. Знаєте, це те, що звело нас разом, але це не те, що підтримує стосунки".

Інші користувачі поділилися своїм досвідом двійників у коментарях до відео.

Я зустріла свою двійницю в моєму місті. Протягом багатьох років я запитувала себе, чому люди підходять до мене і називають мене іншим ім'ям.

Як людина, яка жила і у США, і у Великій Британії, я постійно бачу двійників, і це так страшно.

Мій друг поїхав до іншої провінції і знайшов нового мене... Буквально мого двійника.

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