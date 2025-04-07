Незнайомка зібрала $320 000 для 81-річної офіціантки, яка не могла дозволити собі вийти на пенсію

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Звичайний обід Теймі Конзьє та її 10-річного сина перетворився на момент, що змінив життя 81-річної офіціантки Бетті.

Бетті привернула увагу Теймі не лише своєю привітною поведінкою, але й видимими ознаками фізичного напруження під час роботи. Те, що Теймі почула далі, назавжди вплинуло на життя обох жінок, пише PEOPLE.

«Мене просто за душу брало. Я бачила, що вона старша і трохи накульгує. Потім я почула, як вона сказала за столом позаду мене — своїм постійним клієнтам — що вона ще не може вийти на пенсію, тому що її виплат по соціальному забезпеченню недостатньо», — пригадала жінка.

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Бетті розповіла, що отримує трохи більше ніж 900 доларів на місяць від соціального забезпечення, чого не вистачає на оплату рахунків. Це одкровення приголомшило Теймі та спонукало її залишити 40 доларів чайових і записати відео в TikTok із закликом до глядачів допомогти змінити ситуацію на краще.

Спочатку Теймі сподівалася, що кліп стане вірусним, і вона зможе використати кошти від програми TikTok’s Creator Rewards, щоб здивувати Бетті більшими чайовими під час її наступного візиту. Але за лічені години відео зібрало мільйони переглядів і спричинило резонанс серед глядачів з усього світу.

Незнайомі люди заповнили розділ коментарів пропозиціями допомогти і закликали Теймі розпочати кампанію на GoFundMe. «Чесно кажучи, я не думала про GoFundMe», — поділилася Теймі. «Я думала, що, можливо, зароблю 100 доларів на TikTok».

Теймі з сином / © скриншот з відео

Натхненна величезною кількістю відгуків, вона запустила збір коштів із початковою метою у $25 000. Пожертви надходили з безпрецедентною швидкістю, оскільки люди були зворушені історією Бетті.

Лише за тиждень після знайомства з Бетті Теймі зібрала понад $323 000 лише на GoFundMe, а додаткові внески надійшли через Venmo та Cash App на загальну суму $4 650. Заробіток TikTok від вірусного відео додав ще $1544.

Теймі знову зустрілася з Бетті через тиждень після їхньої першої зустрічі, щоб поділитися новинами за обідом. Хоча Бетті вважала за краще не з’являтися перед камерою і не записувати свій голос для TikTok, Теймі описує її реакцію як глибоко емоційну.

«Вона сказала, що молилася про диво і тепер відчуває, що її молитви були почуті», — розповіла жінка. «Вона у захопленні, але водночас дуже смиренна від усього цього».

Бетті / © скриншот з відео

Мама-одиначка Бетті, яка невтомно працювала після втрати чоловіка, коли її діти були маленькими, провела десятиліття, служачи іншим, попри те, що сама переживала важкі часи.

Хоча збір коштів був у переважній більшості позитивним, не минуло і без проблем. Бетті висловила сильне бажання зберегти конфіденційність протягом усього процесу — прохання, яке Теймі виконала, попри критику з боку деяких користувачів TikTok, які хотіли побачити реакцію Бетті на відео.

Теймі також зіткнулася з логістичними перешкодами, оскільки кількість пожертв перевищила всі очікування. Щоб забезпечити прозорість і захистити фінансові інтереси Бетті, вона найняла юристів для створення трастового фонду, який не вплине на соціальні виплати Бетті. «Я хочу зробити все правильно», — каже жінка. «Це складніше, ніж я очікувала, але воно того варте».

Теймі з сином / © скриншот з відео

Теймі підтвердила, що загальна сума, зібрана для Бетті, наразі становить 328 739 доларів США — сума, яка дозволить літній офіціантці нарешті подумати про вихід на пенсію після десятиліть напруженої роботи.

Бетті ще не вирішила, як саме вона використає ці кошти, але планує піклуватися про себе і допомагати своїй родині. Наразі вона залишається вдячною за те, що відчуває як диво.

Теймі планує залишити GoFundMe відкритим, але сподівається закрити його після того, як будуть завершені всі юридичні формальності. Роздумуючи над цією бурхливою подорожжю всього за один тиждень, вона поділилася своїми враженнями: «Бетті повністю заслуговує на ці гроші, і в той же час повністю заслуговує на своє приватне життя».

Нагадаємо, кур’єр отримав 40 тисяч доларів чайових. Йому на допомогу прийшов поліцейський.