Незрячий чоловік отримав ліцензію на вогнепальну зброю і назвав це абсурдом – фото

Незрячий чоловік приголомшений тим, що отримав ліцензію на вогнепальну зброю.

Про це він розповів WISH-TV.

Мешканець американського штату Індіана Террі Сазерленд має вади зору і користується тростиною, яка допомагає йому жити настільки незалежно, наскільки це можливо.

Сазерленд використовував свою тростину, коли зайшов до будівлі місцевої міської ради, щоб подати заяву на отримання ліцензії на вогнепальну зброю. Йому потрібно було зняти відбитки пальців, щоб отримати ліцензію, і, як повідомляється, він поспілкувався з декількома співробітниками, які знали, що він незрячий.

Попри його інвалідність, заяву Террі на отримання ліцензії було схвалено, що стало для нього шоком.

В інтерв'ю телеканалу 58-річний чоловік розповів про свій досвід: "Все минуло дуже гладко й нормально і, здавалося, ніхто нічого не думав про це. Це було приголомшливо. Це шокувало мене більше, ніж я очікував. Я думав, що в останню секунду хтось скаже: "Зачекайте хвилинку".

Террі Сазерленд / Фото: ABC10

Сазерленд, який втратив зір у підлітковому віці, навчився безпечно користуватися зброєю ще до того, як осліп, але він висловлює занепокоєння щодо того, як йому вдалося отримати дозвіл навіть тепер, коли він втратив зір.

З огляду на це Террі закликає до того, щоб люди проходили тест на компетентність на стрільбищі, перш ніж їм дозволять носити зброю в громадських місцях.

"Я думаю, що вміння поводитися зі смертоносною зброєю – це той мінімум, який ми можемо зробити", – сказав він.

Документ Террі / Фото: ABC10

Продовжуючи обговорювати це питання з The Washington Post, Сазерленд назвав "абсурдною ідею" мати зброю для себе.

Він сказав: "Це просто абсурдна ідея з точки зору здорового глузду – мати зброю, яку я можу використовувати для особистого захисту, коли я з більшою ймовірністю застрелю когось непричетного – застрелю невинну людину, ніж свого власного нападника".

Нагадаємо, чоловік перевірив здатність друга-хвалька ухилятися від куль. Їхня розвага закінчилася трагічно.

Читайте також: