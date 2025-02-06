Незвичайний гість: тюлень "забронював" собі кімнату жінки у готелі на ніч – фото

У Фліссінгені, Нідерланди, групу порятунку тварин викликали до приморського готелю, коли гостя, зайшовши до кімнати, виявила сірого тюленя, що дрімав. Це сталося після того, як житель Лос-Анджелеса виявив ведмедя, повернувшись додому після лісової пожежі.

Нідерландський фонд захисту тварин повідомив у соціальних мережах, що рятувальники отримали дзвінок від працівників готелю Boulevard 17 і "спочатку не могли повірити", коли ті пояснили їм ситуацію.

Гостя, яка зупинилася в готельному номері, вивела свого собаку на прогулянку та виявила несподіваного відвідувача, коли повернулася. На щастя, вона не намагалася до нього доторкнутися і вирушила до ресторану по допомогу.

Рятувальники прибули на місце і підтвердили, що на підлозі в готельному номері дрімав сірий тюлень.

Тюлень у готельному номері / Фото: Zeeland Animal Welfare Foundation

Тюлень у готельному номері / Фото: Zeeland Animal Welfare Foundation

Вони покликали на допомогу Команду порятунку морських тварин Нідерландів RTZ, і групи працювали разом, щоб прибрати тварину з кімнати.

Тюлень у готельному номері / Фото: Zeeland Animal Welfare Foundation

Тюленя, "який став дуже сердитим через те, що його сон був порушений", помістили до кошика і перенесли до більш спокійної ділянки морського узбережжя.

Працівники і гості готелю дуже ошелешені цим досвідом. Один зі співробітників назвав це чудовою рекламою, тому що тепер кімнати, де дозволено проживання з домашніми тваринами, також сприятливі для тюленів.

Нагадаємо, чоловік врятував на вулиці "кошеня", яке виявилося диким звіром. Відео з твариною стало вірусним у TikTok.

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