Незвичайний гість: тюлень "забронював" собі кімнату жінки у готелі на ніч – фото

Тварина склала компанію ошелешеній туристці.
У Фліссінгені, Нідерланди, групу порятунку тварин викликали до приморського готелю, коли гостя, зайшовши до кімнати, виявила сірого тюленя, що дрімав. Це сталося після того, як житель Лос-Анджелеса виявив ведмедя, повернувшись додому після лісової пожежі.
Нідерландський фонд захисту тварин повідомив у соціальних мережах, що рятувальники отримали дзвінок від працівників готелю Boulevard 17 і "спочатку не могли повірити", коли ті пояснили їм ситуацію.
Гостя, яка зупинилася в готельному номері, вивела свого собаку на прогулянку та виявила несподіваного відвідувача, коли повернулася. На щастя, вона не намагалася до нього доторкнутися і вирушила до ресторану по допомогу.
Рятувальники прибули на місце і підтвердили, що на підлозі в готельному номері дрімав сірий тюлень.
Вони покликали на допомогу Команду порятунку морських тварин Нідерландів RTZ, і групи працювали разом, щоб прибрати тварину з кімнати.
Тюленя, "який став дуже сердитим через те, що його сон був порушений", помістили до кошика і перенесли до більш спокійної ділянки морського узбережжя.
Працівники і гості готелю дуже ошелешені цим досвідом. Один зі співробітників назвав це чудовою рекламою, тому що тепер кімнати, де дозволено проживання з домашніми тваринами, також сприятливі для тюленів.
Нагадаємо, чоловік врятував на вулиці "кошеня", яке виявилося диким звіром. Відео з твариною стало вірусним у TikTok.
Читайте також: