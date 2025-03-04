Незвичайний спосіб планувати подорожі: турист поділився своїм улюбленим методом

За допомогою цього методу він відкрив для себе місто-привид на Сицилії, ефіопський ресторан в Ісландії та модні місцеві магазини на Тайвані.

Кожен мандрівник має свої унікальні ритуали перед поїздкою. Один турист розповів про власний метод пошуку цікавих місць, який сам назвав "дивним".

Про це користувачів bronze_by_gold розповів на Reddit.

Мандрівник розповів, що використовує Google-карти не для пошуку популярних туристичних напрямків, а для того, щоб знайти маловідомі місця з цікавим виглядом, які не зазначені у традиційних путівниках.

"Я буквально просто заходжу на Google-карти, збільшую масштаб і шукаю те, що має цікавий вигляд і, ймовірно, ще не зазначено у всіх путівниках. Відтоді як Google став більш широко доступний і використовується за межами високорозвиненого світу, він став дивовижним ресурсом практично в будь-якій країні", — зазначив турист.

Мандрівник розповів, що часто точна інформація в Інтернеті буває застарілою, а саме картографування дає змогу побачити нові можливості.

"Іноді перегляд вулиць також може показати вам те, що ви ніколи б інакше не знайшли. Я знайшов найдивовижніші речі за допомогою цього методу, від міста-привида на Сицилії до ефіопської їжі в Ісландії та місцевих дизайнерів вуличної моди на Тайвані. Це, безумовно, мій улюблений спосіб знайти те, що ще не виявлено за межами невеликої місцевої спільноти", — підкреслив чоловік.

Нагадаємо, подружжя змусили сидіти у літаку поруч із мертвою пасажиркою під час далекого рейсу.

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