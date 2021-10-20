Незвичний спосіб схуднути: американка “їсть” свого покійного чоловіка і скинула уже 19 кг

Молода вдова зізналася в телевізійному шоу, що має звичку куштувати прах із поховальної урни.

Американка Кейсі зі штату Теннессі (США) в шоу "Мої дивні пристрасті" зізналася, що їсть прах свого чоловіка Шона, який помер десять років тому. Відколи вдова почала це робити, вона схудла на 19 кілограмів.

Цю неймовірну історію розповідає видання The Sun.

Кейсі і Шон прожили разом трохи більше року. У 2011 році молодий чоловік помер через напад астми. Його безутішна вдова важко переживала цю втрату і всюди носила із собою урну з його прахом.

“Я беру чоловіка з собою всюди: в продуктовий магазин, за покупками, в кіно, коли йду кудись поїсти”, - розповідала вона в телешоу.

Але якось вдова випадково забруднила руки прахом чоловіка, а струсити його не землю не могла, тож просто злизала попіл з руки. За її словами, відтоді вона кожен день продовжує "їсти” свого чоловіка і схудла на 19 кг.

“Прах схожий на суміш зіпсованих яєць, піску і наждачного паперу, але я полюбила цей смак. Коли я відкриваю урну, я відчуваю щастя. Це як прилив адреналіну”, - розповідає вона.

Однак невдовзі ейфорія проходить і на Кейсі накочується почуття провини і сорому. Найбільше вдова боїться, що невдовзі вона з'їсть прах цілком і остаточно втратить улюбленого чоловіка.

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