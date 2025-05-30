Незвичайна кішка Бітсі: як тварина з шістьма лапами знайшла родину (фото)

Кішка Бітсі. Фото: Furget Me Not Animal Rescue

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У канадському Едмонтоні волонтери прилаштували незвичайну кішку на ім’я Бітсі, яка народилася з шістьма лапами.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Волонтери благодійної організації Furget Me Not Animal Rescue розповіли, що кішка потрапила до них наприкінці квітня 2025 року. При першій зустрічі вони були шоковані: зі спини Бітсі стирчали дві додаткові кінцівки. Проте попри цей рідкісний фізичний дефект, тварина виявилася лагідною та доброзичливою.

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За словами керівниці Furget Me Not Animal Rescue Крістін Колтун, Бітсі була брудною та мала виразки, але не здичавіла.

Кішка Бітсі. Фото: Furget Me Not Animal Rescue

За версією ветеринарів, додаткові лапи — результат поглинання близнюка в утробі. Такі аномалії рідкісні й часто скорочують життя тварин. Проте Бітсі пощастило: їй провели операцію, залишивши три лапи, і тепер вона почувається відмінно.

Кішка Бітсі. Фото: Furget Me Not Animal Rescue

«Вона може навіть стрибати, стрибає на наш диван і столи. Вона легко звикла до того, що у неї три лапи. Я думаю, що вона настільки щаслива, що тепер взагалі не відчуває болю», — зазначила лікарка та господарка Бітсі Маккензі Савацкі.

Кішка Бітсі. Фото: Furget Me Not Animal Rescue

Нагадаємо, у Великій Британії фермер викрав 73 вагітні вівці в сусіда через борги. Суд призначив покарання.

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