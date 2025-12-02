Незвичне українське слово, яке легко сплутати з матюком: що воно означає насправді

Українська мова / © Freepik

В українській мові є чимало забутих, але кумедних слів, як-от «баляндраси», що в давнину було популярне серед ковалів.

Про пише “Telegraf«.

Слово «баляндраси» — це діалектизм, який найчастіше в давнину можна було почути на заході України. Воно сьогодні використовується досить рідко, але точно може збагатити словниковий запас.

Баляндраси мають кілька значень:

Пусті, веселі розповіді.

Несерйозні розмови (на незначну тему).

Дієслово: базікати або жартувати.

Вважається, що цей вираз пов’язаний з роботою коваля, який виготовляв балясини (стовпчики). Ця робота була легкою та веселою справою, під час якої можна було жваво розмовляти.

Фразеологізм «точити баляндраси» схожий на російське «точить лясы» і має фактично однакове значення: вести пусті розмови та марнувати час на несерйозні теми.

Синонімами до слова «баляндраси» є:

Базікання

Теревені

Балачки

Розмови на незначну тему

Слово активно використовувалося в літературі, що доводить його діалектну популярність:

«Хазяйка кишки порве од її баляндрасів.» (Г. Квітка-Основ’яненко)

«В вагоні через дверці два купе… Сміх, жарти, баляндраси…»

Нагадаємо, в Україні зростає інтерес до чистої української мови, однак у повсякденному мовленні досі поширені суржикові варіанти.

Лінгвісти нагадують, що правильно говорити тістечко замість «пірожене», цукерки замість «канфєти», морозиво замість «морожене», льодяник замість «лєденєц» та пластівці замість «хлоп’я». Фахівці підкреслюють: грамотна мова є важливою частиною української самоідентичності.