Незвичне українське слово, яке легко сплутати з матюком: що воно означає насправді
Сучасна українська мова рідко використовує це слово в побуті.
В українській мові є чимало забутих, але кумедних слів, як-от «баляндраси», що в давнину було популярне серед ковалів.
Про пише “Telegraf«.
Слово «баляндраси» — це діалектизм, який найчастіше в давнину можна було почути на заході України. Воно сьогодні використовується досить рідко, але точно може збагатити словниковий запас.
Баляндраси мають кілька значень:
Пусті, веселі розповіді.
Несерйозні розмови (на незначну тему).
Дієслово: базікати або жартувати.
Вважається, що цей вираз пов’язаний з роботою коваля, який виготовляв балясини (стовпчики). Ця робота була легкою та веселою справою, під час якої можна було жваво розмовляти.
Фразеологізм «точити баляндраси» схожий на російське «точить лясы» і має фактично однакове значення: вести пусті розмови та марнувати час на несерйозні теми.
Синонімами до слова «баляндраси» є:
Базікання
Теревені
Балачки
Розмови на незначну тему
Слово активно використовувалося в літературі, що доводить його діалектну популярність:
«Хазяйка кишки порве од її баляндрасів.» (Г. Квітка-Основ’яненко)
«В вагоні через дверці два купе… Сміх, жарти, баляндраси…»
Нагадаємо, в Україні зростає інтерес до чистої української мови, однак у повсякденному мовленні досі поширені суржикові варіанти.
Лінгвісти нагадують, що правильно говорити тістечко замість «пірожене», цукерки замість «канфєти», морозиво замість «морожене», льодяник замість «лєденєц» та пластівці замість «хлоп’я». Фахівці підкреслюють: грамотна мова є важливою частиною української самоідентичності.