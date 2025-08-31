Незвичний спосіб зекономити на перельоті: молодь запровадила новий тренд подорожей

Салон літака

Авіакомпанії дедалі частіше піднімають тарифи на перевезення багажу, і для багатьох мандрівників ці витрати стають справжнім ударом по гаманцю. Особливо від цього потерпає молодь, яка знаходить доволі нестандартні способи зекономити. Один із нових трендів — так звані “голі польоти”.

Про це розповідає Daily Mail.

Йдеться не про буквальну відмову від одягу, а про подорожі без будь-якого багажу — максимум із телефоном та гаманцем. У деяких випадках мандрівники напихають кишені речами, замовляють доставку сумок поштою або одягають на себе кілька шарів одягу, щоб не платити за перевищення ваги.

Опитування компанії Send My Bag показало: майже половина (48%) пасажирів переконані, що авіалінії спеціально заплутують правила щодо поклажі, аби заробляти на штрафах і додаткових платежах. І небезпідставно: 37% респондентів минулого року віддали до 200 австралійських доларів (≈96 фунтів) за перевищення норми.

28-річна Рейчел Келлі з Ірландії зізналася, що вдалася до “голого польоту”, коли переїжджала до Австралії. За перевезення додаткової валізи їй виставили рахунок на тисячу австралійських доларів. Жінка вирішила відправити багаж поштою, зекономивши понад 600 доларів.

“Я не думаю, що справедливо брати з людей такі шалені гроші за ручну поклажу чи невелику сумку. Так, платити за основний багаж — логічно, але розцінки, які зараз діють, просто грабіжницькі, — розповіла вона журналістам.

За словами Рейчел, іноді вона ховає сумку під пальто або вдягає “сім светрів”, якщо летить із лоукостером, де обмеження на ручну поклажу — лише 7 кг. Щоправда, зізнається: під час таких “експериментів” почувається дуже напруженою, адже боїться, що персонал помітить обман.

Втім, економія приваблює дедалі більше пасажирів. У TikTok навіть виникли флешмоби на тему “голих перельотів”, а паралельно поширюється ще один дивний тренд — “rawdogging”. Він передбачає повну відмову від розваг у польоті: без фільмів, музики, книг і навіть без їжі. Прихильники такого підходу на відео демонструють, як витримують багатогодинні рейси, дивлячись лише на карту польоту на екрані.

Раніше повідомлялось, що журналісти The Guardian розповіли, що відбувається із загубленими валізами.