"Ні" туалетному паперу: люди масово переходять на нову альтернативу

люди відмовляються від туалетного паперу

У Північній Америці потроху відбувається революція — люди відмовляються від туалетного паперу, адже знайшли йому заміну, що є більш екологічною та дешевою.

Чому люди стали відмовлятися від туалетного паперу та чим його замінюють? Про це розповіли Indian Defence Review.

Чому люди відмовляються від туалетного паперу

Новий «тренд» на відмову від туалетного паперу розпочався у Північній Америці. Споживачі відмовляються від звичних засобів гігієни. Вони знайшли альтернативу, що матиме менше відходів, витрат та впливу на довкілля.

Мотиви в людей дуже різні — комусь набридло платити за те, що буквально викидається в унітаз, а комусь хочеться позбавитися від власної участі у вирубці дерев.

Ринок почав реагувати відразу. На поличках магазинів з’явилися бамбукові рулони, загорнуті у землистий папір (тип екологічного, часто переробленого паперу з м’якою текстурою та природними відтінками — ред.), а також спеціальні насадки на біде, що швидко встановлюються.

Кожен варіант рекламують як найекологічніший та найдешевший. Однак аби вибрати справді такий варіант, потрібно уважно читати пакування.

Дослідниця Найкари Форфора кілька років досліджувала цикл створення та подальшого життя туалетного паперу. Вона опублікувала висновки у Cleaner Environmental Systems. Йдеться, що місця виробництва та джерела енергії мають набагато більше значення, ніж тип волокон, що використовується для виготовлення паперу.

Китайські заводи, які виготовляють бамбукові волокна, вкрай залежні від вугілля. Канадські заводи отримують енергію з гідроелектростанцій. А бразильські переробники евкаліпта спалюють залишки деревних відходів.

Дослідники проаналізували сценарій, за якого бамбукові фабрики переходять на чистішу електроенергію. Так, розрив у бамбукових та деревних серветках майже зник. Відтак акцент у виробленні туалетного паперу змістився з типів волокон на виробничу інфраструктуру.

«Дерева, що використовуються для виробництва звичайного туалетного паперу, садять і заготовлюють, а не вирубують у старовікових лісах. Коли до розрахунку беруть вугільні комбінати, цифри викидів змінюються».

Як ультрам’який туалетний папір впливає на довкілля

Дослідники виявили, що технологія, яка робить туалетний папір дуже м’яким, більше шкодить довкіллю.

Адже такий папір потребує додаткового продуву гарячим повітрям. Додаткове сушіння потребує більше природного газу та електроенергії.

Вода замінює туалетний папір

Деякі господарства у Північній Америці вибрали для себе найекологічніший варіант — використовувати воду замість туалетного паперу. Вони обмежують або значно скорочують використання туалетного паперу і переходять на використання біде.

Сучасні екземпляри можуть не тільки подати струмінь води, а й підігріти її, висушити повітрям тіло після підмивання.

Новітні системи біде можуть скоротити використання туалетного паперу до 75%, прогнозують експерти.

Попри все, світовий ринок туалетного паперу демонструє зростання. Протягом найближчих п’яти років він може сягнути $66,43 млрд за рахунок Індії та Китаю, де розширюється санітарна інфраструктура.

Виробникам туалетного паперу радять переходити на перероблене волокно та скорочувати вплив на довкілля.