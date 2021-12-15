Нічого не їла, але випивала пляшку вина за вечір: під час сімейної відпустки раптово померла 35-річна жінка

Нічого не їла, але випивала пляшку вина за вечір: під час сімейної відпустки раптово померла 35-річна жінка

Жінка переймалася своїм зовнішнім виглядом після пологів.

35-річна Елеонор Ріс, яка страждала на психічні розлади, нічого не їла і зловживала алкоголем, раптово померла під час відпустки з родиною у Порткол, Уельс, що у Великій Британії.

Про це пише The Mirror.

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Як зазначається, жінка страждала від проблем із психічним здоров’ям, а також від алкогольної залежності. Перед відпочинком у па рку Трекко-Бей з дочкою, сином та чоловіком вона казала, що почувалася погано. Але, коли вони прибули на автостоянку, її стан швидко погіршився, вона поскаржилася на втому і не хотіла нічого їсти.

Наступного дня вона залишалася в ліжку, а коли їй стало погано, викликали швидку допомогу.

"Вона видавала дивні звуки, яких я ніколи раніше не чув. Я ніколи не чув від неї нічого подібного, тому дуже хвилювався", - каже син жінки.

Незважаючи на допомогу медиків, які приїхали на місце, Ріс померла того вечора. Поліцейські не виявили нічого підозрілого.

Як виявилося, її чоловік, Джон Девіс, був також її опікуном, оскільки дружина страждала від різних захворювань, таких як тривога, біполярний розлад, дисморфічний розлад тіла, а також мала алкоголічну залежність.

Містер Девіс сказав, що іноді дружина випивала дві банки на день або, можливо, пляшку вина протягом вечора. За його словами, у Ріс також почалися проблеми із зайвою вагою після народження їхнього сина і їй не подобалося, який вона мала вигляд.

"Це залежало від її психічного стану", - пригадує він.

Лікарка Гріффітс, яка працювала з пані Різ, щоб підтримувати її психічне здоров’я, сказала, що її клієнтці було важко прийняти власне тіло.

" Вона ніколи не відчувала, що її розуміють. Вона пройшла через дорослість і молодість, відчуваючи, що її не зрозуміли. Вона зізналася, що пила більше", - уточнила лікарка.

Патологоанатом сказав слідству, що причиною смерті, найімовірніше є кетоацидоз, пов'язаний з алкоголем. Як виявилося, Ріс днями майже не їла і не пила, окрім невеликої кількості води. Це передувало її смерті та шлунковій хворобі.

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