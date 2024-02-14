Нідерландець став найбільш довгоживучим пацієнтом у світі після трансплантації серця

57-річний Берт Янссен з Нідерландів визнаний найбільш довгоживучим пацієнтом у світі після трансплантації серця: він прожив 39 років 252 дні і веде відлік від моменту отримання донорського серця 1984 року.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Попередній рекорд склав 34 роки 359 днів, встановлений канадцем Гарольдом Сокиркою 2021 року.

У 17 років Берту поставили діагноз кардіоміопатія – захворювання, через яке серцю стає важче перекачувати кров тілом. На той час у Нідерландах трансплантація серця не проводилася, і лікарі сказали Берту, що вони нічого не можуть зробити.

"Хтось, кого я зовсім не знав, просто сказав мені, що я дуже хворий і мені залишилося всього близько шести місяців", - пригадав Берт.

Однак, коли його доправили назад до місцевої лікарні, його кардіолог, доктор Альберт Маттарт, який мав зв'язки з лікарнею Гарфілд в Англії, повідомив Берту, що він зареєстрував його для трансплантації серця.

Альберт Маттарт і Берт Янссен 2019 року / Фото: guinnessworldrecords.com

Через три тижні Берт був у Гарфілді для медичного огляду та очікування доступного серця. Однак йому не довелося довго чекати: через два тижні серця стали доступні після трагічної автокатастрофи, в якій загинули двоє молодих людей.

Одне із сердець збіглося з Бертом, який невдовзі після цього переніс операцію, проведену піонером трансплантології, професором Магді Якубом. Це була 107 трансплантація серця, проведена в Гарфілді.

"Відтоді, як я прокинувся після операції, я відчув у своєму тілі більше енергії, ніж раніше", - сказав Берт. "Це було дуже дивно – кількість енергії, яка в мене раптово з'явилася".

Читайте провідні новини дня:

Додому він повернувся через два тижні, 23 червня, того ж дня, коли було проведено найперше в Нідерландах пересадження серця.

Берт каже, що в перші декілька місяців після операції у нього було дві відмови, а це означає, що його імунна система почала "атакувати" його нове серце, але, на щастя, відтоді він не мав жодних ускладнень.

Берт Янссен з дружиною / Фото: guinnessworldrecords.com

Однак він розповів, що зазнав "серйозних" побічних ефектів через приймання ліків: "У перші роки після трансплантації я не усвідомлював впливу моїх ліків. З'являлося все більше і більше побічних ефектів, і я все більше почувався у владі пігулок, які мені просто потрібні, щоб вижити. Моя думка така, що менше означає краще, і мені хотілося б бачити більш критичне ставлення до кількості дійсно необхідних ліків".

Після трансплантації Берт вів активний спосіб життя: він декілька разів брав участь у Європейських та Світових іграх з трансплантації; він збудував будинок за допомогою своєї дружини Петри, від якої у нього двоє дітей; і пропрацював він понад 30 років – спочатку у меблевому магазині, потім теслярем на яхті, а потім шкільним двірником.

Берт Янссен / Фото: guinnessworldrecords.com

Попри те, що 2017 року він вийшов на пенсію за порадою лікаря через зниження рівня енергії, Берт, як і раніше, отримує задоволення від регулярних польотів у повітрі.

"Я ніколи не міг собі уявити, що зайду так далеко", - сказав Берт. "Досягнення цієї віхи здається для мене великою честю, але я вважаю найважливішим, що я встановив орієнтир для інших. Тепер офіційно доведено, що можна зайти так далеко, маючи донорське серце. Я припускаю, що позначка ще просунеться ще трохи далі, і я буду радий, якщо згодом інші поб'ють мій рекорд".

Нагадаємо, найшвидший марафонець світу загинув у ДТП у віці 24 років. Також пішов з життя тренер Келвіна Кіптума, який перебував з ним машині.

Читайте також: