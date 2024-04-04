"Ніхто нас не пасе": на італійському острові шукають "названі родини" для диких кіз

Влада острова Алікуді пропонує "усиновляти" кіз, яких в шість разів більше, ніж людей.

На маленькому італійському острові Алікуді неконтрольовано розмножуються дикі кози. Наразі їхня кількість ушестеро перевищила чисельність місцевих мешканців. Тому влада острова знайшла несподіване рішення і пропонує усім охочим "усиновлювати" рогатих тварин.

Про це пише The Guardian.

Алікуді входить до складу Ліпарських островів. Це крихітний вулканічний острів, площа якого складає лише 5,2 км². За даними перепису 2021 року, на острові мешкає всього 105 людей. Втім козиного "населення", за оцінками місцевої влади, налічується щонайменше шість сотень.

Зазначається, що кози з'явилися на острові близько 20 років тому. Їх завезли з метою фермерського розведення, але бізнес-план провалився, тому рогатих тварин залишили напризволяще.

У теплому кліматі італійського острова, де немає природних ворогів, кози ніби опинилися у заповіднику. Спочатку вони мешкали на скелях островах й навіть стати туристичною пам’яткою Алікуді.

Але відсутність контролю за популяцією призвела до того, їх кількість почала збільшуватися у геометричній прогресії. Тепер тварини регулярно спускаються у поселення та здійснюють набіги на домівки та зелені насадження людей.

"Ми не хочемо навіть розглядати варіант виведення тварин, тому пропонуємо роздавати їх місцевим. Заявку на козу може подати будь-хто – людина не обовʼязково має бути фермером. Обмежень за кількістю немає", – повідомив мер острова Ріккардо Гулло.

Він додав, що "всиновити" будь-яку кількість кіз можна до 10 квітня.

"Ми вже мали кілька телефонних дзвінків, зокрема від фермера з острова Вулкано, який хотів би взяти кількох кіз. Серед іншого, він виробляє сир рикота, який дуже цінується", – розповів мер.

Нагадаємо, у центрі Києва можна побачити "бойових" кіз. Тварини не бояться тривоги та скачуть по російських танках.

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