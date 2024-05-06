Ніхто не може жити у маєтку вартістю $2,4 мільйона: відома причина, чому він порожній вже 60 років

Будинок неодноразово виставлявся на продаж, але кожен новий власник не залишався там надовго.

Величний маєток у затишному передмісті Лос-Анджелеса за останні декілька десятиліть неодноразово виставлявся на продаж, і навіть його покупці не хочуть жити в ньому через його брудну історію.

Про це пише Daily Mail.

На перший погляд, будинок, що розташований за адресою Глендауер Плейс, 2475, здається нічим іншим, як черговим дорогим маєтком у містечку Лос-Феліз на схилі пагорба. Він може похвалитися п'ятьма спальнями і чотирма вітальнями, що розташувалися на площі понад 1525 квадратних метрів.

За останні декілька десятиліть маєток неодноразово переходив від рук до рук. Щоразу, коли новий покупець викуповував його, він залишав його порожнім, перш ніж врешті-решт вирішував продати знову.

Маєток у передмісті Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Понад шість десятиліть будинок стояв пусткою і почав руйнуватися. Пожовклі дерев'яні сходи, які видно крізь скляне вікно, є лише свідченням його занепаду. Навіть сьогодні нинішній власник не займає приміщення після невдалої спроби продати його 2022 року.

Все через те, що 1959-го тут сталося жахливе вбивство, коли чоловік забив свою дружину до смерті молотком. Попри те, що на тлі стрімкого зростання цін на житло він видається вигідною покупкою, його майже столітня історія позначена кров'ю. Побудований 1925 року, маєток був розташований у глибині перспективного району, де жили заможні люди.

Маєток у передмісті Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Його першими власниками було подружжя Гарольд і Флоренс Шумахери. Дім слугував їхнім родинним будинком, доки подружжя не померло з різницею в декілька тижнів 1928 року.

Через два роки редактор журналу Велфорд Бітон та його син Дональд оселилися в будинку. Але незабаром Дональд підхопив інфекцію і помер у віці 21 року. Велфорд покинув будинок і наступного року подав заяву про банкрутство.

Маєток у передмісті Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Історія набула похмурого повороту 1956 року, коли лікар Гарольд Перельсон, його дружина Ліліан і троє їхніх дітей, Джуді, Джоел і Деббі, переїхали до будинку. Попри екстравагантну покупку, медична практика Гарольда потопала в боргах. У листі до родича 18-річна Джуді натякнула, що фінансові труднощі сім'ї спричинили проблеми між її батьками. Ця напруженість досягла апогею вранці 6 грудня 1959 року, коли Гарольд вдарив Ліліан молотком, поки вона спала, вбивши її. Потім він пішов до спальні Джуді і напав на неї. Крики Джуді розбудили її молодшу сестру Деббі, яка пізніше розповіла поліції, що батько запевняв її: "Повертайся до ліжка, крихітко, це просто нічний жах". Наступним прокинувся тринадцятирічний Джоел. Скориставшись моментом, Джуді втекла до сусідського будинку через дорогу.

Сусід, маршал Росс, обробив Джуді рани, а потім викликав поліцію і пішов до будинку Перельсонів. Він знайшов Деббі і Джоела "ошелешеними", але неушкодженими і закликав їх приєднатися до сестри в його будинку. Росс зустрів Гарольда на другому поверсі і сказав йому прилягти, перш ніж піти до кімнати Ліліан.

Маєток у передмісті Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Коли прибула поліція, Гарольд був мертвий. Він проковтнув 31 таблетку пентобарбіталу і отримав передозування. Медичні записи показують, що батько трьох дітей лише рік тому провів тиждень у психіатричній лікарні. Там йому давали засоби, що використовуються для лікування шизофренії.

Тогочасні газетні вирізки стверджують, що лікар убив свою дружину і себе в "шаленстві "нічного жаху" і звинуватив у вбивстві свої проблеми з грошима.

Лише через рік будинок придбали Емілі та Джуліан Енрікес, які володіли ним протягом десятиліть. Джуліан помер 1973 року, а Емілі – 1994-го. Будинок перейшов до їхнього сина Руді. Однак, схоже, ніхто з членів сім'ї ніколи не жив у цьому приміщенні.

Маєток став об'єктом уваги ЗМІ 2009 року, коли газета LA Times назвала його "Маєтком вбивства Лос-Феліз" – прізвисько, яке використовується і донині.

Маєток у передмісті Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Наступними десятиліттями він став популярним об'єктом знімань серед ютуберів та мисливців за привидами. Сотні людей незаконно проникли до будинку, поки ним володів Руді, а деякі навіть забрали сувеніри: вінтажні журнали, армійську куртку тощо.

Будинок знову був виставлений на продаж і офіційно перейшов у власність 2016 року, коли адвокатка Лайза Блум та її чоловік придбали його за 2,3 мільйони доларів. Блум, яка найбільш відома тим, що представляла інтереси опального кіномагната Гарві Вайнштейна, пообіцяла відреставрувати будинок. Інтер'єр був "роздягнений догола", але подружжя не змогло реалізувати свої плани через проблеми з отриманням дозволів.

Маєток у передмісті Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

2020 року маєток продали девелоперу Ефі Злотницькому за $2,35. Злотницький ніколи не спілкувався з пресою і, схоже, сам залишив будинок порожнім.

Останніми роками інтерес до будинку відновився, зокрема, 2022 року він з'явився у серіалі Netflix "Купуючи Беверлі-Гіллз". У цьому епізоді лістинговий агент Джон Грауман з The Agency та агент Брендон Грейвс зустрілися з архітектором Річардом Лендрі, щоб обговорити свої плани щодо реконструкції будинку.

"Доведеться докласти чимало зусиль, щоб відмити цю пляму і перетворити його на щось нове", - сказав Грауман про "сумнозвісне минуле" будинку. Він пообіцяв, що відреставрований будинок стане "одним з найпрекрасніших будинків не лише в Лос-Феліз, але й у східній частині Лос-Анджелеса".

Маєток у передмісті Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Однак ці грандіозні обіцянки не справдилися – після того, як маєток був виставлений на продаж за 5,5 мільйонів доларів і не знайшов покупця, в листопаді того ж року він був знятий з продажу.

Як не дивно, це не єдиний "будинок-вбивця" у цьому районі. 10 серпня 1969 року у маєтку неподалік було вбито Лено та Розмарі ЛаБіанку. Подружжя спало, коли члени сім'ї Менсона увійшли до їхнього будинку і вбили їх обох. Записи про власність показують, що будинок востаннє продавався в липні 2021 року за 1 875 000 доларів.

Нагадаємо, чоловік приніс додому 5000-річну вазу, яка "вбила" свиней та збунтувала проти нього село. Люди вимагали знищити вазу, перш ніж він передав реліквію до музею.

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