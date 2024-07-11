Ніхто не помітив: працівник шість років прогулював роботу та продовжував отримувати зарплату

В Іспанії чоловік отримував зарплату за роботу, на якій він не з'являвся понад шість років.

Про це пише LADbible.

Йдеться про держслужбовця на ім'я Хоакін Гарсія. 2010 року Гарсія стояв у черзі на нагородження святковою табличкою на своїй роботі в місцевому управлінні водного господарства в Кадісі. Втім, була лише одна проблема – ніхто не бачив його на роботі протягом останніх шести років.

Згадуючи момент, коли він виявив тривалу відсутність Гарсії на роботі, його бос Хорхе Блас Фернандес не міг зрозуміти, чи він все ще там працює.

"Я думав, чи він все ще працює там, чи він вийшов на пенсію, чи він помер? Але платіжна відомість показувала, що він все ще отримує зарплату", - сказав він.

Виявилося, що кабінет Гарсії пустував щонайменше шість років. За цей час він отримував річну зарплату в розмірі 41 500 доларів.

Після того, як співробітник підтвердив, що ніхто не бачив Гарсію в офісі протягом декількох років, Фернандес зв'язався з ним, щоб з'ясувати, що відбувається.

"Я запитав його: "Що ти робиш? Що ти робив вчора? А попереднього місяця?". Він не міг відповісти", - поділився начальник.

Пізніше суд оштрафував Гарсію на 30 000 доларів за його тривалу відпустку, що було максимальним покаранням, яке він міг призначити, повідомляє ВВС.

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Гарсія, який відтоді звільнився з роботи, звинувачував у своїй відсутності ймовірні знущання на робочому місці і заявив, що перейде на посаду, де не буде жодної роботи.

За словами близьких йому людей, він дійсно ходив до офісу, але не на повний робочий день. Можливо, ми ніколи не дізнаємося напевно, як довго Гарсія міг обманювати своїх начальників, але ця історія надовго захопила уяву людей в Інтернеті.

Під час обговорення справи Гарсії на Reddit одна людина сказала, що він зміг "перемогти систему", а інша просто назвала його "легендою".

Нагадаємо, тим часом жінка подала до суду на компанію, яка 20 років платила їй за те, що вона нічого не робила. Вона вважає це дискримінацією.

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