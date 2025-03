Ніхто не запідозрив: неймовірна історія чоловіка, який прожив 22 роки як черниця (фото)

Френк Таварес народився чоловіком у Домініканській Республіці, але 22 роки свого життя прожив як сестра Маргарита у двох різних монастирях, видаючи себе за одну з монахинь, щоб ніхто нічого не запідозрив.

Незвичайна історія "чоловіка-черниці", як стали називати Френка після його шокувального викриття, почалася, коли йому було всього чотири роки. Він і його сім'я потрапили в серйозну автомобільну аварію, яка забрала життя його батьків. Його бабуся і дідусь були надто бідні і не мали достатніх коштів, щоб виховувати дитину, тому його віддали під опіку монахинь домініканського монастиря.

Таварес розповів, що в дитинстві його геніталії були настільки маленькими, що навіть він сам не міг їх знайти, і, ймовірно, саме тому в монастирі його виховували як дівчинку. Він носив дівочий одяг, перейняв звички монахинь і повністю долучився до повсякденної діяльності свого нового дому. Лише у віці семи років він усвідомив, що він чоловік, але продовжував жити як дівчинка, щоб його не вигнали.

У сім років Френк пройшов повне медичне обстеження, і лікар підтвердив, що він хлопчик і що йому не варто хвилюватися, оскільки його геніталії наздоженуть його вік, коли він досягне підліткового віку. З роками він все більше усвідомлював свою справжню стать, хоча й робив усе можливе, щоб приховати її.

"Я ніколи не купався і не роздягався перед ними", - згадував в одному з інтерв'ю сестра Маргарита. "Я ходив швидко занурюватися, одягав трусики-боксери, імітував місячні і носив сукні великих розмірів".

Френк Таварес / Фото: odditycentral.com

Саме в підлітковому віці він почав відчувати потяг до деяких інших монахинь-початківців у монастирі, і після того, як одна з них завагітніла, у нього не було іншого вибору, окрім як перейти до іншого монастиря, де він знову піддався спокусі. Саме тут він зустрів Сільвію, кохання свого життя, з якою у нього закрутився бурхливий роман. Вона теж завагітніла і закликала його покинути монастир і створити сім'ю, але тягар обману щодо монахинь, які були добрі до нього, був надто важким, тому він відмовився.

Зрештою, одна з викладачок монастиря знайшла лист від сестри Маргарити до Сільвії, в якому підтверджувалася його справжня стать. 1979 року, коли прикриття Френка було розкрито, йому не залишалося нічого іншого, як покинути монастир і почати жити як чоловік, після 22 років, коли він видавав себе за черницю. Вивчившись у монастирі на швачку, він швидко знайшов роботу кравця, якою займається і сьогодні, у віці 73 років.

Його історія кохання з Сільвією закінчилася, коли вона поїхала до Сполучених Штатів після того, як він вирішив припинити їхні стосунки, щоб зберегти здоровий глузд. Він ніколи не бачив їхньої дитини, але досі вважає цю жінку коханням свого життя.

Френк Таварес / Фото: odditycentral.com

Неймовірна історія домініканця, який прожив 22 роки як монахиня, була показана на багатьох телевізійних шоу і стала темою щонайменше двох книжок – The Undressed Nun і Crossroads in the Shadows.

