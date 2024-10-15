Ніхто не знає, що це: на берег викинуло загадкові "тістоподібні" білі краплі – фото

Загадкові білі згустки вже понад місяць викидаються на пляжі Ньюфаундленда, що стало приводом для розслідування канадської влади.

Про це пише Daily Mail.

Хоча пляжники цього великого сухопутного масиву звикли помічати плавуче сміття з Атлантики, вони, разом з канадськими урядовими науковцями, були спантеличені раптовою появою грудочок білого матеріалу, часто вкритих водоростями, піском і галькою.

За словами місцевого мешканця Стена Тобіна, згустки, які почали з'являтися щонайменше 7 вересня, пахнуть рослинною олією і мають такий вигляд, "ніби хтось намагався спекти хліб і погано це зробив". Інший ньюфаундлендець, Філіп Грейс, сказав, що вони були схожі на тісто "тутон", маючи на увазі місцеву версію смаженого печива.

На берег викинуло загадкові згустки / Фото: Philip Grace/Facebook

Газета Mail and Globe повідомляла, що вони "дивно горючі, з поцяткованою слизькою поверхнею і твердою губчастою м'якоттю", додаючи, що вони "варіювалися в розмірах від туні [дводоларова монета] до обідніх тарілок".

Незліченна кількість детективів-аматорів, науковців і просто небайдужих громадян висували власні теорії щодо походження цих згустків.

Саманта Баярд, представниця Міністерства охорони навколишнього середовища та зміни клімату Канади, порушила питання про можливість кримінального підґрунтя цих плям: "Якщо правоохоронці знайдуть докази можливого порушення федерального природоохоронного законодавства, вони вживатимуть відповідних заходів згідно з чинною політикою щодо дотримання та виконання законів".

Одні говорили, що це грибок або пліснява, інші вважали, що вони зроблені з пальмової олії, парафіну або навіть амбри – рідкісної і цінної речовини, що виробляється китами і використовується в парфумерній промисловості.

Їхні здогадки не поступалися здогадкам державних науковців, які ведуть розслідування відтоді, як їм вперше стало відомо про ці знахідки 7 вересня.

Один з науковців Департаменту рибальства та океанів Канади розповів: "Ми абсолютно впевнені, що загадкова речовина, яка привернула увагу ЗМІ, не є морською губкою і не містить жодного біологічного матеріалу. Ми не вважаємо, що це губка, бо люди підпалювали її, і вона горіла, і ми не думаємо, що це губка. Ми вважаємо, що там має бути якась нафта".

Наразі все, що вчені можуть підтвердити – це те, що плями не виготовлені з жодної форми нафтового вуглеводню, нафтового мастила, біопалива або біодизеля. Але на черзі ще більше тестів, які можуть зайняти до місяця.

Надін Веллс, керівниця групи морських екологічних досліджень в Центрі рибальства в Північно-Західній Атлантиці в Сент-Джонсі, сказала: "Ми намагаємося зробити все можливе, щоб виконати нашу роботу і отримати відповідь. До цього моменту нам важко точно сказати, що це таке. Це дійсно таємниче – щось, чого ми ніколи раніше не бачили, і ми не маємо жодного уявлення, що це таке".

Нагадаємо, чоловік, який "продав усе своє життя" та купив острів, назвав найбільшу загрозу для життя на ньому. За його словами, жити в раю не завжди легко.

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