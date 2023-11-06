Ніким не підкорена вершина: що являє собою священна гора Кайлас (фото)

Гора на декілька тисяч метрів менша за Еверест.

У гімалайській гірській системі є вершина, ніколи не підкорена людьми в історії.

Розташована в Тибеті гора Кайлас на декілька тисяч метрів менша за Еверест, але на неї ще ніхто не піднімався, пише ladbible.com.

Усі попередні сходження провалилися, а тепер доступ на вершину взагалі закритий. Гору також називають Квіткою води або Будинком богів.

Є дві важливі причини, чому це так. По-перше, Кайлас розташована в досить важкодоступній частині світу, і фізичне завдання дістатися туди і піднятися на неї здається практично неможливою.

Круті схили, майже вертикальні поверхні та постійний сніговий покрив практично виключають можливість сходження. Крім того, сильний вітер та сувора погода лише додають ще один набір небезпек для потенційних альпіністів.

Гора Кайлас / Фото: Getty Images

Попри ці небезпеки, робилися спроби піднятися на гору Кайлас, але групи відступали з першої причини, а також коли вони дізналися про другу причину, з якої ніхто ніколи не був там.

Гора вважається священним місцем для чотирьох релігій: буддизму, індуїзму, джайнізму та бон.

Хоча Кайлас є місцем паломництва представників цих релігій, насправді сходження на нього заборонено, і потенційні групи, які сподіваються досягти вершини, часто шукають інше місце, коли дізнаються про це.

Також вважається, що Кайлас містично пов'язана із шістками: висота гори – 6666 метрів, від неї до Стоунхенджа та до Північного полюса теж по 6666 метрів. А до Південного полюса – 2*6666 метрів.

Сходження на гору – приголомшливе досягнення, але гора Кайлас – не та вершина, на якій можна довести цю цінність.

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