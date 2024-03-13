Ніколи не робіть цього на морському лайнері – поради співробітниці круїзної компанії

Навіть під час морського круїзу не можна забувати про особисту гігієну та ввічливість, щоб не стати предметом глузування.

Люсі Саутертон, яка дев'ять років пропрацювала на великих круїзних лайнерах, розповіла про помилки, які роблять деякі пасажири під час відпочинку, і порадила, що потрібно зробити, щоб отримати під час подорожі додаткові бонуси та обслуговування за вищим класом.

Про це пише видання Daily Star.

Люсі розповіла, що деякі пасажири, піднімаючись на борт корабля, вважають, що вони перебувають у приміщенні, і дозволяють собі ходити скрізь босоніж.

"Члени екіпажу зазвичай висміюють пасажирів, які вважають за прийнятне ходити круїзним лайнером без взуття", – заявила вона.

Люсі багато років пропрацювала на круїзних суднах і часто спостерігала, як люди примудряються ходити без взуття не лише палубою, а й відвідувати ресторан або театр. На її думку, одягати взуття потрібно щоразу, коли виходиш зі своєї каюти.

"Ця практика не тільки гігієнічніша, а й означає, що працівники не будуть сміятися з вас через те, що ви нечупара", – розповіла вона.

Люсі Саутертон також поділилася корисною порадою для тих, хто вирушає в морський круїз.

"Найбільша помилка, яку люди можуть зробити в круїзі, – це неввічливість до членів екіпажу. Ви не знаєте, що вам знадобиться і хто з членів екіпажу зможе розв'язати ваші проблеми", – розповіла вона.

За словами Люсі, за час її роботи було кілька випадків, коли пасажир поводився неймовірно грубо з членом екіпажу, а потім був змушений звернутися до нього по допомогу.

"Повірте, у вас буде набагато більше шансів отримати необхідну підтримку, безкоштовні бонуси й підвищення класу обслуговування, якщо ви підтримуватимете ввічливі та дружні стосунки з персоналом", – підкреслила Люсі.