"Ніколи такого не бачили": дівчинку врятували від "зоопарку" вошей, які завелись у волоссі

У Мережі опублікували шокувальне відео.
У США дівчинку врятували від великої кількості вошей, які завелись у її волоссі. Фахівці опублікували відео та наголосили, що раніше вони такого ще не бачили.
Про це пише nypost.com.
Команда фахівців у Мережі опублікувала відео, на якому вони рятують від паразитів дівчинку. Із її волосся буквально вичісують тисячі паразитів.
Фахівці наголосили, що раніше вони стільки вошей ще не бачили. Під час одного розчісування експертам вдалось витягнути сотні паразитів.
У Мережі теж вражені кількістю вошей на голові. Користувачі соцмереж наголошують, що це буквально "зоопарк із вошей"
@theliceangels DONT LOOK YOU MIGHT GET SICK! Worst LICE CASE EVER! #foryoupage #liceremoval #foryou #FYP #theliceangels #Lice #fypppppppp #Piojos ♬ original sound - The Lice Angels
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